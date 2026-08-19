רותם סלע על סערת גיא פלג: "למה להפיץ שקרים מתועבים?"

גיא פלג, רותם סלע ( צילום: פלאש90 )

גל הפרסומים השקריים נגד ילדיו של העיתונאי גיא פלג ממשיך לעורר סערה, וכעת גם רותם סלע יוצאת נגד התופעה. לאחר שטענות כוזבות וחמורות הופצו ברשת נגד רוני פלג, בתו בת ה-17 של העיתונאי, סלע פרסמה מסר חריף וקראה להשאיר ילדים מחוץ למאבקים ולוויכוחים הציבוריים.

"אין גבולות?" הסערה החלה לאחר שבערוצי טלגרם הופצו דיווחים שקריים שלפיהם רוני פלג העבירה לכאורה מידע לאיראנים על מקום מגוריהם של אנשי קבע בחיל האוויר ובני משפחותיהם, בתמורה ל-100 דולר. מדובר בטענות כוזבות, שהופצו בתוך זמן קצר לקהל גדול ברשת. בעקבות הפרסומים יצאה סלע להגנתה של בתו של פלג ותקפה בחריפות את הפצת השמועות על ילדים. "אני באמת שואלת את עצמי, אין גבולות להפיץ שקרים מתועבים על ילדים של כתבי חדשות?", כתבה סלע. "איך זה לא ברור שהקו האדום זה כשזה מגיע לילדים?"

רותם סלע מגנה ( צילום: אינסטגרם של רותם סלע )

"נשק דיגיטלי לכל דבר"

סלע התייחסה גם לעוצמה שבה מידע כוזב יכול להתפשט ברשת ולפגיעה שעלולה להיגרם בעקבותיו. לדבריה, ערוצי טלגרם שמפיצים פייק ניוז על חשבונם של ילדים תמימים משתמשים ב"נשק דיגיטלי", שההשלכות שלו אמיתיות וקשות.

"אפשר להתווכח, אפשר לבקר, אפשר לכעוס, אבל ילדים הם מחוץ לתחום. נקודה", הבהירה, וביקשה מעוקביה שלא לקחת חלק בהפצת הפרסומים: "בבקשה, אל תיתנו לזה יד. אל תשתפו ואל תפיצו".

הפרסומים נגד רוני אינם המקרה הראשון שבו ילדיו של פלג הופכים למטרה ברשת. כשבועיים קודם לכן הופצו טענות כוזבות גם נגד בנו, אורי פלג. הפעם, סלע מבקשת להציב קו ברור: לא משנה עד כמה הוויכוח סביב אנשי תקשורת הופך סוער - הילדים שלהם צריכים להישאר מחוץ לו.