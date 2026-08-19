בכיר בליכוד: "הייתי מצביע בעד שריון יאיר נתניהו"

יאיר נתניהו ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

יו"ר בית הדין של הליכוד, מיכאל קליינר, התייחס היום (רביעי) בראיון לערוץ הכנסת לאפשרות שראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו יבחר לשריין את בנו, יאיר נתניהו, ברשימת המפלגה לכנסת.

קליינר הבהיר כי האפשרות לשריין את יאיר נתניהו אינה סוגיה עקרונית בלבד, אלא החלטה הנוגעת לאדם מסוים ולכן תידרש להכרעת מוסדות המפלגה. לדבריו, "שריון יאיר נתניהו, עניין פרסונלי שהמזכירות תחליט לגביו". יו"ר בית הדין הוסיף כי אלמלא הקשר המשפחתי בין יאיר נתניהו לראש הממשלה, הוא עצמו היה תומך במהלך. "אם יאיר נתניהו לא היה בנו של ראש הממשלה, בטוח הייתי מצביע בעד השריון שלו", אמר קליינר.

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בדבריו לא קבע קליינר כי יאיר נתניהו אכן ישוריין ברשימה, אלא התייחס לאפשרות שהמהלך יובא לבחינת מוסדות הליכוד. הוא גם לא הודיע כיצד יצביע אם ההצעה תעסוק בפועל בבנו של ראש הממשלה, והדגיש כי מדובר בנושא פרסונלי שהמזכירות היא שתידרש להכריע בו.

ההתייחסות של קליינר מגיעה על רקע האפשרות שנתניהו ישתמש בסמכותו לצרף מועמדים באמצעות שריונים ברשימת הליכוד. במקרה שבו יבחר לקדם שריון עבור בנו, הסוגיה צפויה לעבור להכרעת מזכירות המפלגה.