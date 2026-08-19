רשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל יוצאת לדרך

פרק חדש בתולדות התחבורה בישראל ( צילום: יח"צ )

רגע היסטורי בתחבורה הציבורית בישראל: שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב ראש העיר ירושלים, משה ליאון, מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, מנכ"ל תחבורה לירושלים, תמיר כהן ומנכ"ל חברת כפיר, אורן כהן סיירו היום (ג', 18.8) בקו L3 החדש ובתחנותיו, לקראת פתיחתו הקרובה לציבור הרחב.

פתיחת הקו מסמנת שינוי של ממש במפת התחבורה של הבירה. 15 שנים לאחר שהחלה הרכבת הקלה לפעול בירושלים, מתקדמת העיר ממערכת שבמרכזה קו רכבת קלה אחד לרשת רכבות קלות המחברת בין חלקים נרחבים של העיר. הרשת החדשה תחבר שכונות, מוקדי תעסוקה, מוסדות אקדמיים ומרכזי בריאות, תרבות וספורט, ותספק לתושבים, לעובדים ולמבקרים בעיר מערכת תחבורה מהירה, מתקדמת ונגישה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. קו L3 משתרע לאורך כ-7 קילומטרים וכולל 13 תחנות, מהן 12 חדשות. הקו מחבר את אזור הטורים עם מלחה, ומצטרף לקו L1 הקיים (הקו האדום), המחבר בין נווה יעקב להדסה עין כרם. שני הקווים יחד יוצרים לראשונה בישראל רשת רכבות קלות עירונית, המאפשרת מעבר בין הקווים וחיבור רציף למוקדי החיים המרכזיים בירושלים.

"זהו יום היסטורי לעיר הבירה ובשורה גדולה לירושלמים ולמבקרים בעיר" ( צילום: יח"צ )

הקו החדש מחבר מוקדי תעסוקה, ממשל, השכלה, תרבות, ספורט ופנאי, ובהם בנייני האומה, קריית הממשלה, קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, מתחם ההייטק בפארק העברית, הגן הבוטני, אצטדיון טדי, היכל הארנה וקניון מלחה. הוא משרת גם את שכונות גבעת מרדכי, פת, גוננים ומלחה.

קו L3 מתחבר לקו האדום בשתי נקודות מעבר, בתחנת הטורים ובאזור התחנה המרכזית ובנייני האומה. החיבור בין הקווים יוצר רשת אחת ומאפשר מעבר נוח גם לרכבת ישראל ולקווי האוטובוסים.

הרשת החדשה מחזקת את החיבור בין ירושלים לשאר חלקי הארץ. נוסעים המגיעים לבירה ברכבת ישראל יוכלו להמשיך ישירות מתחנת יצחק נבון, באמצעות קו L3, ובעתיד יתחבר הקו גם לחניון "חנה וסע" בייט, שישרת את המגיעים לעיר מכביש 16.

פתיחת הקו מסמנת שלב חדש בהתרחבות מערכת הרכבות הקלות בירושלים. זהו הקו הראשון שנפתח במסגרת פרויקט התוואי הירוק. בחודשים הקרובים מתוכננת פתיחתו של קו L4, שיחבר את מרחב גילה לרשת, ובהמשך יצטרף גם מקטע שיחבר את מרחב הר הצופים.

הפרויקט ורשת הרכבות הקלות מקודמים בשיטת PPP (Public-Private Partnership), על ידי ועדת מכרזים בינמשרדית בראשות אושרת דוד-דקר, סגנית בכירה לחשבת הכללית, ובהשתתפות נציגי משרד האוצר, משרד התחבורה וחברת ענבל. ״תחבורה לירושלים״ משמשת כרשות הממונה על הפרויקט, המבוצע באמצעות הזכיינית חברת ״כפיר״ (שותפות של חברות שפיר וכאף). תשתיות הרכבת בוצעו על ידי חברת מוריה לפיתוח ירושלים.

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, תא"ל (במיל') מירי רגב: "היום אנחנו כותבים פרק חדש בתולדות התחבורה בישראל. לראשונה, עיר מרכזית בישראל עוברת מקו רכבת קלה יחיד לרשת של רכבות קלות, שמחברת בין שכונות, מוקדי תעסוקה, מוסדות אקדמיים, מרכזי ממשל, תרבות וספורט. ירושלים ממשיכה להוביל את מהפכת התחבורה הציבורית בישראל ולהציג את הכיוון שאליו אנחנו מובילים את התחבורה במטרופולינים הגדולים: רשתות הסעת המונים מהירות, יעילות, מקושרות ונגישות. פתיחת קו L3 היא צעד גדול בחזון שלנו לחבר את ישראל ולאפשר לכל תושביה להגיע במהירות, בנוחות ובבטיחות ליעדם."

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: "זהו יום היסטורי לעיר הבירה ובשורה גדולה לירושלמים ולמבקרים בעיר. מדובר בצעד ענק במעבר מעיר שיש בה רכבת קלה, לעיר עם רשת רכבות קלות. ירושלים היא שוב חלוצה, ומה שהתחיל כאן לפני 15 שנה עם הקו האדום (L1), הופך היום לרשת שאין באף עיר אחרת. לצד חניוני חנה וסע המתרחבים, זו תהפוך בעתיד הקרוב לעמוד השידרה התחבורתי של העיר, תשנה את פניה ואת איכות החיים בה, תחבר בין שכונות, מוקדי תעסוקה ומוסדות מרכזיים, ותאפשר לנהגים להשאיר את רכבם הפרטי בבית ובכך להפחית את עומסי התנועה ואת זיהום האוויר. L3 הוא לא קו הסיום. הרשת תתרחב לעוד קווים, תחבר עוד ועוד חלקים בירושלים ותהפוך אותה לעיר נגישה ומתקדמת, בדומה לבירות ולערים מרכזיות בעולם."

מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן: "זהו רגע של מעבר מחזון למציאות. פתיחת קו L3 של הרכבת הקלה בירושלים יוצרת בפעם הראשונה בישראל רשת אמיתית של רכבות קלות, עם קישוריות בין קווים ובין כלל אמצעי התחבורה המשלימים. זו מערכת שתשנה את דפוסי הנסיעה בירושלים ותעניק לציבור חלופה איכותית, מהירה ואמינה לרכב הפרטי. אנחנו ממשיכים לעבוד בשטח, לקדם את הקווים הבאים ולהרחיב את הרשת, עד ליצירת מערכת תחבורה ציבורית רציפה ומתקדמת בכל חלקי העיר."

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו: "השקעה בתשתיות היא אחד הכלים המרכזיים של המדינה להגדלת פוטנציאל הצמיחה של המשק. לתשתית תחבורה איכותית יש השפעה ישירה על הפריון, על ניידות העובדים ועל היכולת להרחיב את הפעילות הכלכלית. פתיחת הקו היום מבטאת את החשיבות שבהפניית משאבים לפרויקטים בעלי תועלת כלכלית ארוכת טווח, לצד ניהול וביצוע שמאפשרים להפוך השקעה ציבורית משמעותית לתשתית שמשרתת את המשק לאורך שנים."

מנכ"ל תחבורה לירושלים, תמיר כהן: "אנחנו נמצאים בעיצומו של מהלך היסטורי בישראל: הקמת רשת רכבות קלות שמייצרת מציאות חדשה בתחבורה הציבורית. הרשת הזו היא מנוע של קישוריות, נגישות וצמיחה כלכלית. היא מחברת בין שכונות, מוקדי תעסוקה, מוסדות השכלה ובריאות, מרכזי תרבות ופנאי, ותשפר את השירות לתושבים ולבאים בשעריה מהארץ ומהעולם. החיבורים לרכבת ישראל, לקווי האוטובוס ולחניוני חנה וסע יהפכו את הרשת לחלק ממערך תחבורה ארצי רציף, שמאפשר הגעה נוחה יותר אל עיר הבירה וממנה. אנחנו לא עוצרים כאן. בתקופה הקרובה נמשיך להרחיב את רשת הרכבות הקלות עם חיבורים נוספים לגילה, להר הצופים ולמוקדים נוספים, עד להשלמת רשת שתכלול 8 קווי רק״ל ותשרת כ-600 אלף נוסעים ביום."

מנכ"ל כפיר אורן כהן: "אנחנו שמחים וגאים להביא את בשורת הרכבת הקלה לשכונות נוספות בירושלים ונרגשים לקראת הקווים הנוספים שצפויים להיפתח בשנה הקרובה. הקמת המקטע הראשון של הקו הושלמה בהצלחה, על אף התקופה המאתגרת, בזכות היכולת לגבש פתרונות יצירתיים ולגלות גמישות אל מול המציאות המשתנה."