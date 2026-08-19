סבוך בקורים: האם קורי עכביש יכולים להחזיק באוויר יותר מאדם אחד? 

חוברות קומיקס ספיידרמן ( שטארסטוק )

ההצלחה המסחררת והמדוברת של הסרט החדש "ספיידרמן: יום חדש" עוררה מחדש שאלות מסקרנות בקרב קהילת החנונים העולמית על "הכוכב" הסמוי של כל סדרת סרטי ספיידרמן: הקורים. השאלה העיקרית שחוזרת על עצמה ולא רבים יודעים מה התשובה היא זו: האם הקורים שיורה ספיידרמן ממפרקי כף-ידו יכולים לשאת אותו ואדם נוסף במציאות? והתשובה: בהחלט כן!

ספיידרמן לפני זינוק ( שאטרסטוק/ Alexander Tolstykh )

קורי עכביש סופר-חזקים

קורי העכביש המציאותיים חזקים תאורטית פי שישה מחוט עשוי ברזל או פלדה, ויכולים להחזיק משקל כבד בהרבה מהחוט הדק שסוחב את הכלי או אפילו האדם שנתלה עליו.

החוטים שמפריש העכביש עשויים חלבונים מיוחדים בהם שלובים קריסטלים שונים שמתחברים לחוט דק, וריבוי חוטים כזה יוצר רשת סבוכה של חוטים שיחד נראים חזקים ועבים כחבל וסבוכים כרשת.

לקורי עכבישים יש תכונה נוספת והיא גמישות יתר הנובעת מאגירת אנרגיה בקור עצמו, והדבר מאפשר לקורים להימתח משמעותית במקרה הצורך מבלי להיקרע וכך להגן על מי שמחזיק בהם מנפילה מזעזעת.

סרטון ויראלי ברשת הציג מדענים שיצרו חוטים זהים לאלה של ספיידרמן ובחנו את חוזקם.

בעיות חמורות במציאות

בעולם האמיתי, קורי העכביש שיורה ספיידרמן מפרקי הידיים עלולים לגרום נזקים חמורים לאדם ולרכוש:

בזמן התנדנדות ותעופה מהירה באוויר כפי שעושה ספיידרמן רוב הזמן, הוא עשוי לתפוס אדם שצנח מגובה בנפילה חופשית, ואז משקל הגוף של הנופל מוכפל בשל "כוח G" ותאוצה מסיבית, שהפרעה למהירות זו עלולה לפרוק אברים, לשבור עצמות ואפילו לחתוך את הגוף לחצי! לא נעים..

החוזק והעצמה של קורי העכביש וגמישותם יכולים בהחלט להחזיק אנשים באוויר, ובסרט "ספיידרמן 2 “, הקורים הצליחו לבלום רכבת דוהרת ולמנוע ממנה לרדת מהפסים. אבל במציאות, החוטים החזקים פשוט "יקרעו" ממקומם אנטנות בניינים, קירות (שאין הסבר איך הקורים נתפסים בהם כי אין בקירות בתים טבעות ברזל להשחלת קורים שהגיעו משום מקום), וכמובן מרזבים ועצים שחלשים בהרבה מהקורים שנקשרים אליהם. אם אין קורים שמחזיקים אותו, ספיידרמן פשוט נופל. בעיה רצינית נוספת היא שברוב הסרטים זהותו האמיתית של ספיידרמן סודית, כך שאם בן אדם נפגע מהקורים שלו אין לו את מי לתבוע בבית המשפט..

ספיידרמן בירושלים ( Gemini אילוסטרציה )

בשורה התחתונה: גם אם הצלחתם להמציא יורה קורים מהידיים אל תנסו אותו בבית או בחוץ! ואם חס וחלילה נקלעתם לצרה בעיר או שמצאתם את עצמכם בנפילה מהיר מגובה רב, תתפללו שמסוק יעבור בסביבה או שמישהו פרש שמיכה או מקפצה למטה, כי לא סביר שקור של ספיידרמן יתפוס אתכם באוויר.