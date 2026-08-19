ניצחון לליכוד: ועדת הבחירות קיבלה את הטענה נגד בנט

נפתלי בנט ( יונתן זינדל / פלאש90 )

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (רביעי) ליו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, להסיר מסרטון תעמולת בחירות שפרסם קטעי וידאו שבהם נראים חיילים בפעילות מבצעית ותותח של צה"ל.

ההחלטה התקבלה לאחר שמפלגת הליכוד טענה כי בנט עשה שימוש בנכסי ציבור ובצה"ל במסגרת תעמולת בחירות, בניגוד להוראות החוק. בסרטון מתייחס בנט, בין היתר, לחיילים שנלחמים במשך חודשים ארוכים, בעוד חרדים משתמטים משירות צבאי. בזמן שהוא מדבר על החיילים הנלחמים, מופיעים ברקע קטעים המציגים חיילים בפעילות מבצעית וכן תותח צה"לי. השופט סולברג קבע כי אותם קטעים מכילים נכסים של צה"ל ויוצרים קשר בין הצבא ופעילותו המבצעית לבין המסרים הפוליטיים שמופיעים בסרטון. בהחלטה הודגש כי אין מדובר בקטע שולי או מקרי, אלא בחומרים המשמשים להמחשת אחד המסרים המוצגים בתעמולה.

עוד באותו נושא סקר מנדטים: נתניהו עף למעלה; גוש השמאל מתרסק חדשות סרוגים

בהתאם לכך, יו"ר ועדת הבחירות קבע כי הוכח שנעשה שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות. עם זאת, סולברג לא קיבל החלטה להסיר את הסרטון כולו.

מכיוון שהשימוש בנכסי צה"ל הוגבל לקטעים מסוימים ונועד להמחשה חזותית, נקבע כי בנט יידרש להסיר רק את הצילומים שבהם מופיעים החיילים והתותח. יתר חלקי הסרטון יוכלו להישאר ללא שינוי.

ההחלטה מחייבת את בנט לערוך מחדש את סרטון התעמולה ולהסיר ממנו את קטעי הווידאו שנפסלו. הסרטון עצמו, ובכלל זה המסר שהציג בנט בנושא שירות החרדים לעומת שירותם הממושך של החיילים, לא נאסר לפרסום.