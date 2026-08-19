המפלגות הערביות רצות ביחד; טיבי רק במקום השני

אחמד טיבי ( Photo by Miriam Alster/Flash90 )

המפלגות הערביות חד"ש, תע"ל ובל"ד הודיעו כעת (רביעי) על ריצה משותפת בבחירות הבאות לכנסת. רע"מ ומנסור עבאס נותרו בחוץ. אלו השיבוצים הצפויים ברשימה: במקום הראשון, יו"ר חד"ש יוסף ג'בארין, במקום השני אחמד טיבי, במקום השלישי אבו שחאדה, ברביעי נציג של חד״ש, בחמישי נציג של בל״ד, בשישי ובשביעי שוב חד״ש, בשמיני בל״ד ובמקום התשיעי, תע״ל עם רוטציה עם מקום 6

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נזכיר כי בתקופה האחרונה, המשא ומתן בין המפלגות התפוצץ, עקב סירובו של יושב ראש תע"ל, חבר הכנסת אחמד טיבי, לקבל את המקומות 2 ו-9. יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין וחבר הכנסת לשעבר אוסאמה סעדי מטעם תע"ל נפגשו אתמול והגיעו לסיכומים כמעט סופיים.

על פי הדיווח אמש בכאן 11, פריצת הדרך במגעים התאפשרה לאחר שלתע"ל הובטחו תפקידים נוספים למרות המקומות ברשימה, ובהם סגן יושב ראש הכנסת, נציג בוועדת הכספים ותפקיד יושב ראש הסיעה.