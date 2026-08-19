הקהל מחכה, אבל רואי אדם מסרב: זו הסיבה שהוא לא פותח מופע

רואי אדם ממשיך להוציא שירים מצליחים ולצבור קהל, שלא פעם ביקש ממנו לצאת במופע משלו. אלא שלמרות הביקוש וההצלחה, הזמר הצעיר עדיין נמנע מלעשות את הצעד. על פי פרסום של mako, הסיבה לכך היא פחד במה.

לפי הדיווח, לאדם אין בעיה לעלות לבמה כאורח ולבצע שיר או שניים, אך הופעה מלאה היא כבר עניין אחר עבורו. מופע שלם דורש ממנו להחזיק ערב מול קהל, לדבר בין השירים ולהיות במרכז הבמה לאורך זמן - דבר שכרגע הוא מעדיף להימנע ממנו.

עולה כאורח, אבל לא יוצא למופע

בשנים האחרונות אדם הצליח לבסס את עצמו כזמר עם כמה שירים שזכו להצלחה, בהם "מטורפת" עם ציון ברוך, "לורו פיאנה", "אהבת חיי" ושיתופי הפעולה שלו עם אודיה.

לאחרונה הגיע גם "אבי הטחול", שהצליח להתברג בצמרת המצעד. לפני כשבועיים אדם אף עלה בהיכל מנורה במהלך הופעתו של ששון איפרם שאולוב, והשניים ביצעו יחד את השיר.

יכול למלא את מנורה?

בתעשיית המוזיקה דווקא מעריכים שהחלטה של אדם לצאת במופע משלו תעורר עניין רב, במיוחד לאור ההצלחה שצבר בשנים האחרונות והתגובות לשירים שהוציא.

אלא שבינתיים נראה שהוא לא ממהר להפוך את ההצלחה הזאת למופע מלא. על אף הביקוש והאפשרויות שנפתחות בפניו, אדם ממשיך להעדיף הופעות נקודתיות ושיתופי פעולה על הבמה - ולא ערב שלם שבו הוא עומד במרכז.