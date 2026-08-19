הסוד המביך של צחי הלוי נחשף: "מה את מספרת?"

צחי הלוי ובת זוגו לרחבת "רוקדים עם כוכבים", נינה סול, השתתפו במשחק של V1 - ובמהלכו חשפו פרט מפתיע במיוחד על מה שקורה ביניהם בחדר החזרות. מתברר שאחת החזרות הפכה לסוערת במיוחד, והסתיימה אפילו בחלון שבור.

החזרה שהסתיימה בחלון שבור

במסגרת המשחק השניים התבקשו לענות באמצעות באזר על שאלות הנוגעות למה שקורה ביניהם בחדר החזרות. כשנשאלו האם קרה שהתעצבנו עד כדי טריקת דלת, נינה לחצה על הבאזר – ומיד חשפה שהמקרה אצלם אפילו הסתיים בחלון שבור.

לדבריה, במהלך אחת החזרות הלוי התעצבן ושבר חלון. הלוי, שנראה מובך מהחשיפה, הגיב מיד: "מה את מספרת? זו ממש פדיחה".

נינה מיהרה להרגיע

אחרי החשיפה המפתיעה, נינה מיהרה לרכך את הסיפור ולהסביר שהחלון היה רעוע וחלש, ולכן נשבר בקלות. אבל מבחינת הלוי, נראה שמדובר בסיפור שהוא דווקא היה מעדיף להשאיר בחדר החזרות.