הנה זה בא: עתירה ראשונה בחשד לזיוף הפריימריז בליכוד 

העשירייה השלישית בליכוד ( פלאש90, תמי מונטג )

ד"ר קבסה אברמזון, המועמדת למשבצת אישה חדשה בליכוד שנתמכה ע"י ראש הממשלה נתניהו, הגישה היום (רביעי) עתירה לבית הדין של התנועה בדרישה למנוע את פרסום התוצאות הרשמיות וקיום פריימריז חוזרים או ספירה מחודשת באופן שקוף ומפוקח של הקולות.

כאמור, בעקבות השמטת שמה של ד"ר רות קבסה אברמזון מטפסי סיכום הקלפיות בכל הקלפיות בארץ, הגישה ד"ר קבסה אברמזון עתירה דחופה לבית הדין של התנועה. האירוע התברר לאחר ששמה הושמט מראש מן הטפסים הרשמיים, מה שהוביל לכך שבקלפיות רבות קולות המצביעים עבורה כלל לא תועדו כהלכה ולא נספרו, לצד עדויות קונקרטיות שהגיעו מהשטח על קלפיות שבהן ההצבעות עבורה נותרו ללא תיעוד סופי. בשל חשש עמוק לעיוות תוצאות האמת ופגיעה באמון הבוחרים, כעת דורשת ד"ר קבסה אברמזון לעצור את פרסום התוצאות הרשמיות ולהורות על ספירה חוזרת ומפוקחת או על קיום הליך בחירה חדש.

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ד"ר קבסה אברמזון הדגישה כי הצעד נעשה מתוך אמון עמוק במערכת ובמטרה להגן על טוהר הבחירות: "אני משוכנעת שתנועת הליכוד חפצה בבירור תוצאות האמת ובשמירה על האמון של אלפי התומכים שהגיעו לקלפיות. התוצאות שפורסמו מבוססות על נתונים חסרים, ולכן חובה עלינו לוודא שכל קול וקול נספר כהלכה. אני פונה לבית הדין בבקשה פשוטה- לתקן את העיוות הזה למען הבוחרים ולמען התנועה".