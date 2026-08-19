10 דברים שלא ידעתם על הרכבת הקלה בירושלים

הרכבת הקלה בירושלים ( יונתן זינדל/פלאש90 )

הקו השני של הרכבת הקלה בירושלים צפוי להתחיל בנסיעות רשמיות בקרוב, ולקראת התוספת המשמעותית לתחבורה הציבורית בבירה קבלו 10 עובדות על הפרויקט המתמשך שנועד להפחית משמעותית רכבים פרטיים בכבישי ירושלים, אבל סופו עד רחוק ועבודות התשתית לקווים החדשים משבשות את התנועה בעיר כבר שנים רבות.

רכבות קלות בנוף העירוני של ירושלים ( (צילום: יונתן זינדל / פלאש90) )

1. חופרים ומגלים היסטוריה במהלך החפירות להנחת מסילות הקו האדום התגלו ממצאים ארכאולוגיים, כולל מצודה חשמונאית, יישוב רומי וגתות עתיקות. עבודות התשתית לרכבת-הקלה נעצרו מספר פעמים כדי לאפשר לחוקרים החופרים לשמר את הממצאים. 2. בלי כבלים בעיניים ירושלים היא מהערים הראשונות בעולם שדרשה מערכת הזנה חשמלית תת-קרקעית במקטעים מסוימים במרכז העיר, כדי למנוע מפגע חזותי של כבלי חשמל עיליים סמוך לאתרים היסטוריים. 3. כריזה בשלוש שפות הכריזה ברכבת הקלה הוקלטה בעברית, אנגלית וערבית. השמות בערבית הוקלטו בהגייה ירושלמית מקומית ייחודית, כדי שיובנו לתושבי מזרח הבירה.

פיגוע ברכבת הקלה ( תיעוד ממצלמות האבטחה (שימוש לפי סעיף 27א') )

4. ביטחון על הפסים

קרונות הרכבת הקלה זכו לשדרוג מבני מיוחד: החלונות והדפנות ממוגנים מפני אבנים וירי קל, בעקבות דרישות ביטחוניות ייחודיות. מתחילת הפעלת הקו האדום אין בקרונות הרכבת הקלה פחי אשפה, כדי למנוע הסתרה של מטעני חבלה בתוכם, ובשל כך חל איסור לאכול בקרונות הרכבת.

גשר המיתרים ( יונתן זינדל/פלאש90 )

5. כשנגיע לגשר נעלה עליו

גשר המיתרים השנוי במחלוקת בכניסה לעיר, שנבנה במיוחד עבור הקו האדום על ידי האדריכל סנטיאגו קלטרבה, נתמך על ידי 66 מיתרי פלדה ונשען על עמוד מרכזי יחיד הנוטה בזווית. זה אחד הגשרים התלויים המורכבים הנדסית במזרח התיכון.

מפת הרכבות הקלות העתידית של ירושלים ( אילוסטרציה AI )

6. מה מסתתר מתחת לפסים?

לפני שהונחה מסילה אחת, נדרשו להעתיק עשרות קילומטרים של תשתיות מים, חשמל ותקשורת ישנות, שחלק בכללן לא הופיעו בשום מפה ירושלמית רשמית!

7. הרכבת שעוקפת בקלות

הרכבת הקלה מצוידת במערכת תקשורת ייחודית מול רמזורי העיר(TPS). כשהרכבת מתקרבת לצומת, הרמזור מזהה אותה ומקצר את האור האדום כדי לאפשר לה גל ירוק רציף.

8. רכבת עולה בירושלים

ירושלים היא מהערים ההרריות הבודדות בעולם עם רכבת קלה. המסילות מתגברות על שיפועים תלולים של עד 6.8%, מה שהצריך מנועים מחוזקים עם מערכות בלמים מיוחדות.

9. מחסן רכבות תת-קרקעי

מתחם התחזוקה והאחסון (הדיפו) החדש של הקו הירוק נבנה בחלקו מתחת לאדמה ובכמה מפלסים, כדי לחסוך שטח אורבני יקר.

חנוכת הרחבת הקו האדום של הרכבת הקלה לעין כרם ( צילום: מעיין טואף לע״מ )

10. צפוף אבל שימושי

כשהקו האדום של הרכבת החל לפעול הצפי היה לכ-40,000 נוסעים ביום. כיום הרכבת הקלה בבירה מסיעה מעל 170,000 נוסעים ביום, מה שהופך אותה לאחת הרכבות הקלות העמוסות ביותר בעולם ביחס לאורכה!

נקודה נוספת לציון: עם פתיחת הקו הירוק בקרוב תהפוך ירושלים לעיר הראשונה בישראל המפעילה רשת רכבות קלות (עם יותר מקו רכבת אחד).