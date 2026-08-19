שמישהו יעצור אותו: עדן חסון כמעט חצה את הגבול לירדן

עדן חסון ( צילום: נדב צור )

עדן חסון הגיע לאילת לרגל הופעה, אבל רגע לפני שעלה על הבמה החליט לנצל את השהות בעיר הדרומית גם לקצת זמן פנוי. הזמר יצא יחד עם חבר לרכיבה על אופנוע ים - אלא שהבילוי התמים קיבל במהרה תפנית לא צפויה.

הרכיבה שהסתיימה בלב ים במהלך הרכיבה התרחקו חסון וחברו מהחוף והגיעו לאזור הסמוך לגבול הימי עם ירדן. ככל הנראה, השניים לא הבחינו עד כמה הרחיקו, אך ההתקרבות לאזור הרגיש לא נעלמה מעיניהם של כוחות חיל הים. הכוחות, שזיהו את אופנוע הים מתקדם לכיוון הגבול, פעלו לעצירתו. סירנות הופעלו וכוחות הוזנקו לעבר השניים, שנדרשו לעצור את הרכיבה בלב ים.

עדן חסון משיב למפגינים נגדו: "זאת לא הדת שאני מכיר!" ( עדן חסון (צילום: שי פרנקו) )

השוטרים חיכו בחוף

לאחר שהתברר כי מדובר בחסון ובחבר שיצאו לרכיבה וככל הנראה פשוט התרחקו יתר על המידה, השניים לוו בחזרה לכיוון החוף.

אלא שבכך האירוע עדיין לא הסתיים. עם שובם ליבשה המתינו להם שוטרים, שערכו עמם בירור קצר בנוגע לנסיבות שהובילו אותם להתקרב כל כך לגבול.

בסופו של דבר, האירוע החריג הסתיים בשלום וללא חציית הגבול - אבל חסון בהחלט קיבל מאילת חוויה נוספת, וכנראה לא ממש מתוכננת, לצד ההופעה שלשמה הגיע לעיר