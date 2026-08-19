זאב אלקין מגיב לתוצאות הפריימריז: "מאכזב מאוד"

השר זאב אלקין התייחס היום (רביעי) לתוצאות הפריימריז שדירגו אותו במקום ה-32 שנחשב לא ריאלי ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.

בפתח דבריו ביקש אלקין להבהיר מספר עובדות: "לאחר שראיתי מספר פרשנים בגרוש וצייצנים בלירה מתייחסים כאן ברשת לתוצאות שלי בפריימריז, כדאי להבהיר כמה עובדות:

‏אני כבר שנה וחצי אמרתי בכל ראיון שאני נערך להתמודדות בפריימריז בליכוד ושהשיריון המגיע לנו לפי הסכם ילך לגדעון סער.

זאת החלטה שקיבלנו ביחד, לאחר כמה חודשים ראשונים שלנו בממשלה, כדי לאפשר לגדעון להתרכז במאה אחוז זמן בתפקידו כשר החוץ בתקופה מאוד מאתגרת מבחינה מדינית ובתפקידו כחבר הקבינט המצומצם, שהיה מתכנס כמעט כל ערב אצל ראש הממשלה. ההחלטה הזאת היתה נכונה לאינטרס הלאומי של מדינת ישראל, הייתי שותף לה באופן מלא ולא מצטער עליה לרגע.

גדעון גילה חברות אמיתית ועזר לי בתהליך הפריימריז בכל הכח, אני מלא הערכה אליו על כך, ואף אחד לא יצליח לסכסך בינינו".

‏עוד הוא נתן הסבר לגבי המקום אליו הוא הגיע: "קיבלתי בפריימריז האלה כמעט 23,000 קולות והגעתי למקום 17 ברשימה הארצית, לפני מספר שרים מכהנים ובהפרש רק של 239 קולות מהמקום ה16, תוצאה שאף אחד לא האמין שאוכל להגיע אליה.

אני מאוד גאה בתוצאה הזאת (30% מהמצביעים הצביעו עבורי) ומודה לגדעון ולהרבה מאוד חברים ותיקים וחדשים שהתגייסו לעזור בכל הכח. אני גם מודה באופן אישי לכל אחד מהמתפקדים, כמעט 23,000 במספר, שנתנו בי את אמונם.

מקום 17 ברשימה הארצית היה צריך להביא אותי למקום 25 ברשימה לכנסת, אבל בגלל הבטחת היצוג לנשים (שאני בעדה ומאחל בהצלחה מכל הלב לשרה גילה גמליאל) ומרכיבים נוספים בשיטה, אני אמור להיות משובץ לפי תקנון פריימריז רק במקום 32.

זה כמובן מאכזב, אבל אלה הם כללי המשחק שנקבעו מראש ואני מכבד אותם. אמשיך לפעול בכל הכח לניצחון הליכוד בבחירות ומקוה שלא רק אני, אלא גם חברים יקרים שאחריי ברשימה, ימצאו את מקומם בכנסת הבאה, כפי שקרה גם במערכות בחירות קודמות".