יוצרת התוכן ממשיכה להתחזק: "קיבלתי על עצמי שמירת נגיעה"

סאן קורל ( צילום: אינסטגרם של סאן )

יוצרת התוכן סאן קורל ממשיכה לשתף את העוקבים בתהליך ההתקרבות שלה לדת ולקדוש ברוך הוא. בתקופה האחרונה היא מרבה לדבר ברשתות החברתיות על אמונה, התחזקות וקבלות שהיא בוחרת לקחת על עצמה - וכעת היא חושפת צעד נוסף ומשמעותי מבחינתה: שמירת נגיעה ושמירת הלשון.

"בחירה שמזכירה לי מי אני" בסרטון ששיתפה הסבירה קורל מדוע בחרה דווקא בשמירת נגיעה, והבהירה כי מבחינתה מדובר בהרבה יותר מאיסור הלכתי. "בעיניי זו בחירה שמזכירה לי מי אני, מה הערך שלי ואיזה גבולות אני רוצה להציב לעצמי", שיתפה. לדבריה, היא מאמינה שהמצוות לא נועדו להקשות על האדם אלא לשמור עליו. קורל סיפרה כי היא רואה בשמירת נגיעה גם דרך לבנות קשר בצורה אחרת: לא למהר, לתת לדברים להתפתח ולהכיר באמת את האדם שנמצא מולה. "שמירת נגיעה מלמדת סבלנות. לא כל דבר טוב צריך לקרות מהר. לפעמים הדברים הכי אמיתיים נבנים דווקא לאט". לדבריה, דווקא כשמוציאים את המגע מהמשוואה אפשר לבחון את הקשר ממקום אחר: האם האדם שמולה מקשיב לה, מכבד אותה ומשקיע בקשר גם כאשר הוא לא מקבל דבר בתמורה.

סאן בכותל ( צילום: אינסטגרם של סאן )

"אם הוא ילך - שילך"

בהמשך התייחסה יוצרת התוכן גם לחשש שעשוי להתלוות להחלטה החדשה שלה - האפשרות שגבר שאיתו תצא לא ירצה להמשיך בקשר בגלל הגבולות שהציבה.

,כן, לפעמים עולה הפחד שעכשיו אם אני שומרת נגיעה אז הוא ילך. שילך", אמרה, והסבירה כי מבחינתה דווקא שם מתגלה הכבוד האמיתי. מי שירצה להכיר אותה, לדבריה, יצטרך לרצות להכיר גם את הלב, הערכים והנשמה שלה - ולא רק את מה שהוא יכול לקבל ממנה.

״אני רוצה אהבה של באמת, כולה כבוד, אמון, ערכים וכנות אמיתית״, הוסיפה.

קורל סיכמה כי היא מקבלת על עצמה את שמירת הנגיעה לתקופה הקרובה, בלי נדר, וקראה גם לעוקבות שלה לנצל את התקופה כדי לבחור קבלה אישית: "אולי אם הסרטון הזה הגיע אלייך, זו הזדמנות שלך גם לבחור משהו אחד קטן לארבעים יום הקרובים. שיהיה לנו חודש טוב, בשורות טובות".