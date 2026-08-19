גוטליב תוקפת את נתניהו: "הדמוקרטיה בליכוד פחות מדברת אליך"

טלי גוטליב ( חיים גולדברג/פלאש90 )

העימות נמשך: ח"כ טלי גוטליב תקפה בחריפות פעם נוספת את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת בעקבות הדיווחים על כוונתו לשריין את אבי דיכטר אחרי שלא הגיע למקום ריאלי בפריימריז. "אדוני ראש הממשלה בכל הכבוד כמובן. אחרי שנתנו אמון ברצונך לרענן את רשימת הליכוד בשמונה שיריונים, מסתבר שלצד חיים כץ שקיבל פטור מפריימריז, בדעתך לשריין את אבי דיכטר שלא הצליח בפריימריז" אמרה גוטליב. לדבריה, "השריונים עליהם הצבענו נועדו לאפשר לך לגייס אנשים ונשים לטובת חיזוק הרשימה".

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"לא אחפור את מה שפחות מדבר אליך אודות דמוקרטיה בליכוד, רצונם של הבוחרים והחלטתם בפועל" המשיכה. "אך כשאתה מתכוון להעניק שיריון למי שנכשל בפריימריז, הדרך היא כזו - לבטל את המשבצות ששמרת לפנים חדשות בעשיריה השניה, ולקדם לשם את אלו שנבחרו. את משבצות השיריון למי שלא הצליח בפריימריז, לדחוק לעשיריה השלישית. כך זה לפחות יראה הגון".

בסיכום דבריה גוטליב נתנה לנתניהו עצה נוספת: "אגב, תתחיל במתן הזדמנות לחברות הכנסת הנשים. כי איך לומר, חבל לשחק לידיים של השמאל עם קמפיין הדרת נשים בליכוד".