גדלתם על חני נחמיאס? לא תאמינו איפה היא הופיעה הבוקר

חני נחמיאס. ( (פלאש90) )

38 שנה אחרי שגילמה את וונדי ב"פיטר פן", חני נחמיאס חזרה הבוקר (רביעי) לרגע אחד לארץ לעולם לא - והפתיעה את הקהל במשכן לאמנויות הבמה בתל אביב.

באמצע המחזמר עלתה נחמיאס במפתיע לבמה, והקהל, שהבין מהר מאוד מי עומדת מולו, קיבל אותה בתשואות. לצדה עמדו מי שמגלמים היום את הדמויות שהיא מכירה היטב: משי קליינשטיין, וונדי של ההפקה הנוכחית, ולי בירן בתפקיד פיטר פן. צפו בחני נחמיאס מבקרת את הקאסט החדש

וונדי של 1988 פוגשת את וונדי של 2026

מעבר להפתעה עצמה, היה ברגע הזה גם מפגש יפה בין שני דורות של "פיטר פן". נחמיאס גילמה את וונדי בהפקה שעלתה ב-1988, ואילו היום קליינשטיין היא זו שנכנסת לנעליה.

ויש עוד פרט שהופך את הרגע הזה לסגירת מעגל: מי שביים את המפגש מהצד הוא חנוך רוזן, הבמאי של ההפקה הנוכחית - ולפני 38 שנה הוא היה בעצמו פיטר פן ושיחק על אותה במה לצדה של נחמיאס כוונדי.

המחזמר חזר לאחרונה לבמה בגרסה חדשה, שבה מככבים לי בירן, משי קליינשטיין וששון גבאי. גם במקרה של גבאי מדובר בחזרה לעבר: הוא שב לגלם את קפטן הוק, אותו תפקיד שגילם בהפקה המקורית.

כך, לרגע אחד הבוקר, נפגשו על אותה במה "פיטר פן" של אז ו"פיטר פן" של היום - עם וונדי המקורית, וונדי החדשה ופיטר פן של הדור הנוכחי.