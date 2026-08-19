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משפט ופלילים

בהלה אדירה בצפון: משטרת ישראל בהודעת הבהרה לציבור 

משטרת ישראל פרסמה כעת הודעת הבהרה לציבור, בעקבות שמועות מטרידות אודות אירוע ביטחוני באזור חיפה 

14:26
1 תגובות
ניידת משטרה, אילוסטרציה (Yossi Aloni/Flash90)

בשעות האחרונות החלו שמועות ודיווחים בנוגע לאירוע ביטחוני באזור חיפה. משטרת ישראל התייחסה לכך כעת (רביעי) והרגיעה את הציבור.

בהודעה נמסר כי "בהמשך לפניות כתבים בדבר הודעה המופצת ברשתות החברתיות בנוגע להתרעה ביטחונית באזור חיפה – אין חשד לאירוע ביטחוני ואין שינוי בהנחיות לציבור.

כוחות מרחב כרמל פועלים באזור בשיתוף גורמי הביטחון הנוספים, תוך שמירה על ערנות ומוכנות מבצעית למען ביטחון הציבור. יש להימנע מהפצת שמועות ולהתעדכן במידע המופץ על ידי גורמים רשמיים בלבד. במידת הצורך, יימסרו עדכונים נוספים לציבור".

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אורח
לפני 30 דקות

ממש אחד נותנים עוצרת איזה אירוע קורה בחיפה מטפטפים שמצאגנים בחיפה. נו אז מה קורה הכנסתם פאניקה ומנשנחא ברור בקיצור תושבי חיפה ציהיו עירניים !!!
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