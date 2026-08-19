בצל המתיחות עם טורקיה: הרמטכ"ל ביקר את לוחמי צה"ל בסוריה

הרמטכ"ל ( דובר צה"ל )

יומיים אחרי התקיפה הישראלית החריגה במחוז אידליב, הרמטכ"ל אייל זמיר ביקר היום (רביעי) בשטח סוריה, כשסייר במוצבי צה״ל ברצועת הביטחון בדרום המדינה ונפגש עם הלוחמים.

הביקור של זמיר בסוריה מגיע על רקע המתיחות מול טורקיה, זאת בעקבות התקיפה הישראלית בנמל התעופה הצבאי אבו א-דוהור - אשר בוצעה בעקבות הכוונה לאפשר פריסה של כוחות טורקיים בבסיס. לפי לשכת ראש הממשלה, בין ישראל לסוריה קיימות הבנות שנועדו לשמר את המצב הביטחוני הקיים, אולם בירושלים טוענים כי האפשרות להצבת כוחות טורקיים בבסיס חיל האוויר נתפסה כהפרה שלהן וכאיום אפשרי על ישראל. "ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב", נמסר מלשכת נתניהו. עוד הודגש כי "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

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בתגובה, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר כי הטענות שהעלתה לשכת ראש ממשלת ישראל, שאין בהן כל אמת, נועדו להצדיק את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל אשר פגעו בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. ההאשמות הללו נובעות מרצונו של נתניהו להמשיך במדיניותו ולערער את היציבות באזור, לקראת הבחירות בישראל שצפויות להתקיים ב-27 באוקטובר".

ארדואן טען כי "טורקיה, כמו רוב מכריע של הקהילה הבינלאומית, תומכת בכינון שלום יציב ובר קיימא באזורנו. הדרך היחידה להשיג זאת היא שנתניהו יזנח את מדיניותו התוקפנית והכוחנית ויכבד את המשפט הבינלאומי".