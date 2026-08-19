"מקדמים נדל"ן במקום חינוך": המכתב החריף של חברי מועצת העיר

המשבר סביב ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל ממשיך להסלים: לאחר מכתבו החריג של ראש הישיבה, הרב שרגא פרוכטר, ולאחר חילופי ההאשמות בין העירייה לבין מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, פרסמו אמש (שלישי) חברי מועצת העיר מכתב להורי התלמידים, שבו הם מביעים תמיכה מלאה בראש העיר יוסי ברודני ובצעדי העירייה.

היעדר שקיפות במכתב מותחים חברי המועצה ביקורת חריפה על התנהלותה של הנהלת מרכז ישיבות בני עקיבא ומאשימים אותה בשורה של הפרות. "לצערנו הרב, חרף ניסיונות הידברות רבים מול הנהלת מרכז יב"ע, נתקלנו בהפרות חוזרות ונשנות מצידם במספר סוגיות מהותיות" כתבו. לטענתם, בין הכשלים ניתן למנות התנהלות לקויה בכל הנוגע לתשלומי ההורים, היעדר שקיפות בנוגע לתקציבים המתקבלים ממשרד החינוך ואי-השקעה בתשתיות ובמבני החינוך.

"מקדמים נדל"ן במקום להתמקד בחינוך"

חברי המועצה התייחסו גם לטענות שעלו בתקופה האחרונה בנוגע לקידום תוכניות בנייה בשטח הישיבה.

"לכל אלו מתווסף ניסיונה החמור והבוטה של הנהלת מרכז יב"ע לעסוק בקידום מיזמי נדל"ן על גבי שטחים חומים בשטח הישיבה, המיועדים לטובת הציבור והתושבים, במקום להתמקד ולעסוק בחינוך", נכתב.

עוד הוסיפו כי התנהלות זו מוכיחה כי "טובת התלמידים והחינוך אינה ניצבת כלל בראש סדר העדיפויות של הרשת".

סערה שנמשכת כבר שבועות

המכתב הנוכחי מצטרף לשורת ההתפתחויות סביב המשבר בין עיריית גבעת שמואל למרכז ישיבות בני עקיבא.

כזכור, לפני כשבוע וחצי שיגר ראש הישיבה, הרב שרגא פרוכטר, מכתב חריג להורי התלמידים, שבו התריע מפני ההשלכות של המחלוקת לפתיחת שנת הלימודים.

בין היתר כתב הרב פרוכטר כי הישיבה לא קיבלה השנה סיוע מהעירייה לצורך שיפוצי הקיץ, והזהיר מפני פגיעה בתלמידים ובצוות החינוכי.

בהמשך הגיב ראש העיר יוסי ברודני לראשונה לטענות והבהיר כי המחלוקת אינה מול צוות הישיבה, אלא מול הנהלת מרכז ישיבות בני עקיבא, שלטענתו הפרה את ההסכמים מול העירייה.

על המכתב שפורסם היום חתמו ממלאת מקום ראש העיר מירב שולנר, סגני ראש העיר יעקב ויליאן והרצל ארביב, לצד חברי המועצה אורי וייס, אפרת קליין, דוד חזות, מיה טל, שמוליק מאירוביץ' ומשה קייקוב.