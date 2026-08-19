גורם בליכוד: נתניהו קרוב לסיכום על שריון כנרת בראשי ואיציק בונצל

איציק בונצל וכנרת בראשי ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

אחרי הפריימריז: גורם בליכוד אמר לסרוגים היום (רביעי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם את שריונם של עורכת הדין ואשת התקשורת כנרת בראשי ושל עורך הדין איציק בונצל, אביו של סמ״ר עמית בונצל הי״ד, ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.

לדברי הגורם, שמם של השניים נמצא כעת על שולחנו של נתניהו, והמגעים בעניינם נמצאים בשלב מתקדם. הגורם אף העריך כי ראש הממשלה קרוב לסיכום על שריונם, אך הדגיש כי בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית. שמותיהם של בראשי ובונצל כבר הוזכרו בחודשים האחרונים כמועמדים אפשריים להשתלב ברשימת הליכוד. עם זאת, לפי אותו גורם, האפשרות לשריין דווקא את שניהם הפכה לאחר הפריימריז לממשית יותר.

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בראשי מזוהה בשנים האחרונות עם המאבק הציבורי והתקשורתי נגד תיקי נתניהו ועם סיקור משפטו במסגרת ״האולפן הפתוח״. היא זוכה לפופולריות בקרב חלקים מבסיס התמיכה של הליכוד, ושמה אף הגיע למקום גבוה בסקרים ובמשאלים שנערכו בקרב מתפקדי המפלגה.

בונצל, אביו של סמ״ר עמית בונצל הי״ד שנפל בקרבות ברצועת עזה, הפך מאז נפילת בנו לאחד הקולות הבולטים בקרב המשפחות השכולות המזוהות עם הימין. שמו כבר עלה בעבר כמועמד אפשרי לשריון, אף שהוא עצמו התייחס לכך בחודש יוני האחרון ואמר כי ״השריון שלי הוא חלקה ד׳ בהר הרצל״. בין נתניהו לבונצל קיימת היכרות רבת שנים, ונתניהו מתייעץ ונפגש עם בונצל לעיתים קרובות.

כעת, כאמור, טוען הגורם בליכוד כי נתניהו מקדם את שריונם של השניים וכי המהלך נמצא בשלב מתקדם. עם זאת, בליכוד מדגישים כי עד להשלמת המגעים ולהכרעה רשמית מצד ראש הממשלה, ייתכנו שינויים בזהות המשוריינים ובמיקומם ברשימה.

פנינו לאיציק בונצל, לכנרת בראשי ולתנועת הליכוד לקבלת תגובה. עד למועד פרסום הכתבה טרם התקבלה תגובתם; לכשתתקבל, היא תפורסם במלואה.