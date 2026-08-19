אבישי גרינצייג מבהיר: "אין שום סיכוי שאצביע לו, הוא נרקיסיסט מסוכן"

כתב המשפט של i24 אבישי גרינצייג, הביע היום (רביעי) באופן חריג דעה פוליטית, ואמר כי אין שום סיכוי שהוא יצביע לעופר וינטר.

בהודעתו כתב גרינצייג: "‏אין שום סיכוי שאצביע לוינטר. לא רק כי התרשמתי שהוא מדבר בסיסמאות (לא חריג בנוף), אלא בעיקר בגלל הנרקסיזם. מי שרואה את כמות המפלגות האדירה על קהל יעד מצומצם, ואומר: ״וואי, אני חייב להיכנס גם. אבל לא סתם להצטרף, אלא להקים מפלגה חדשה משלי״ הוא נרקיסיסט מסוכן".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, שלט חוצות הוצב במלון ליאונרדו פלאזה בתל אביב ועורר תהיות רבות, אחרי שנכתב עליו כי "בקרוב יהיה לך למי להצביע" לצד תאריך: ה-25 באוגוסט.