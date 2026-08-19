אבישי גרינצייג מבהיר: "אין שום סיכוי שאצביע לו, הוא נרקיסיסט מסוכן"

כתב המשפט של i24 אבישי גרינצייג, הביע היום (רביעי) באופן חריג דעה פוליטית, ואמר כי אין שום סיכוי שהוא יצביע לעופר וינטר.
בהודעתו כתב גרינצייג: "אין שום סיכוי שאצביע לוינטר. לא רק כי התרשמתי שהוא מדבר בסיסמאות (לא חריג בנוף), אלא בעיקר בגלל הנרקסיזם. מי שרואה את כמות המפלגות האדירה על קהל יעד מצומצם, ואומר: ״וואי, אני חייב להיכנס גם. אבל לא סתם להצטרף, אלא להקים מפלגה חדשה משלי״ הוא נרקיסיסט מסוכן".
נזכיר כי מוקדם יותר היום, שלט חוצות הוצב במלון ליאונרדו פלאזה בתל אביב ועורר תהיות רבות, אחרי שנכתב עליו כי "בקרוב יהיה לך למי להצביע" לצד תאריך: ה-25 באוגוסט.
על פי ההערכות, מדובר בתאריך להכרזה על הקמת מפלגה של תת-אלוף במיל' עופר וינטר. אחת הסיבות להערכה זו מגיעה מצבע השלט, כשהתאריך צבוע בסגול - הצבע של גבעתי.
כזכור, אמש פורסם ב-N12 כי פעיל ההסברה יוסף חדאד, שרשם לאחרונה באופן רשמי מפלגה חדשה בשם "ישראל אמיצה", נמצא במגעים מתקדמים לחיבור פוליטי עם וינטר ועם האם השכולה ללי דרעי. לפי הדיווח, השלושה פועלים בשבועות האחרונים על גיבוש הסכם לריצה משותפת.
עוד עולה מהדיווח כי כחלק מהטקטיקה של הגורמים המעורבים, במידה והמהלך יבשיל ויגיע לכדי הסכמות סופיות, ההודעה הרשמית על החיבור תצא רק ברגע האחרון שלפני סגירת הרשימות. המטרה מאחורי מהלך זה היא לצמצם ככל הניתן לחצים פוליטיים צפויים, בין היתר מצדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
כל הרשימות האלה מיותרות ולא אצביע