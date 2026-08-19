ליברמן בכיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

בתקופה של טלטלות פוליטיות וביטחוניות, הגיע יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, לאולפן "כיפות ברזל" של אתר סרוגים לשיחה פתוחה עם נתנאל איזק.

ליברמן, שגדל בבית בית"רי ומגדיר את עצמו כיחיד בכנסת שיודע את שיר בית"ר בעל פה, מבקש להחזיר את המושגים "הדר" ו"ממלכתיות" למרכז השיח הציבורי. אשתו ובתו דתיות וגם על כך יש לו מה להגיד

"הליכוד של היום - אוסף של אינטרסנטים" בפתח הדברים, התייחס ליברמן לתוצאות הפריימריז בליכוד וטען כי התנועה איבדה את דרכה האידיאולוגית. ראינו את התוצאות של הפריימריז בליכוד... מה יש לך לומר? אביגדור ליברמן: "כל בן אדם סביר מבין שאלטרנטיבה יחידה לאיש ימין ליברלי עם התפיסה של ז'בוטינסקי וטרומפלדור זה להצביע ישראל ביתנו. אין ליכוד היום. הוא לא שייך למורשת של תנועה רוויזיוניסטית אלא אוסף של אינטרסנטים... נתניהו בונה רשימה להפסד. הוא מחפש אנשים שהם נאמנות עיוורת... הקריטריון היחידי זה נאמנות אישית לנתניהו". ליברמן הוסיף בביקורת חריפה: "אבא אחימאיר ואורי צבי גרינברג הקימו את ברית הבריונים, הקבוצה האינטלקטואלית. נתניהו הקים לנו את ברית המשתמטים - גולדקנופף ונתניהו". הבור הכלכלי וחוק הגיוס אחד הנושאים המרכזיים בראיון היה סוגיית השוויון בנטל, שליברמן קושר אותה ישירות למשבר הכלכלי המחריף. "חוק הגיוס... זה יהיה תנאי של ישראל ביתנו?" ליברמן: "כן. חוק גיוס לכולם זה שם קוד. זה גם לימודי ליבה, זה גם כניסה לשוק העבודה... השנה אנחנו כבר עברנו 180 מיליארד שקלים בתקציב הביטחון. יש לך בור של 100 מיליארד שקל... מאיפה תביא את הכסף? עלות של גדוד סדיר אחד זה תחליף לעשרה גדודי מילואים". לדבריו, הממשלה הנוכחית מתנהלת באופן מגזרי: "זאת ממשלה מגזרית, אנטי ציונית, אנטי ממלכתית. גולדקנופף לא מעניין אותו כלום חוץ מהמגזר שלו. דרעי מתעסק אך ורק במגזר שלו... נתניהו דואג לשמור על הגוש. נקודה".

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המודל המשפחתי: דתיים וחילונים תחת קורת גג אחת

בניגוד לתדמית ה"אנטי-דתית" שמנסים להדביק לו לעיתים, ליברמן מדגיש את אורח חייו האישי כדוגמה לדו-קיום.

"אשתך דתייה, יש לך ילדים דתיים. אתה לא בא מפוזיציה שמנסים הרבה פעמים להדביק לך..."

אביגדור ליברמן: "אנחנו גרים בנוקדים, יישוב מעורב איפה שחיים גם חרדים, גם כיפות סרוגות וגם כמוני... אצלנו בשבת בבוקר היא הולכת לבית כנסת, אני הולך למשחק טניס, נפגשים, פרשת שבוע, קידוש, הכל בסדר. הילדים התחלקו בדיוק כמונו: יש לי בת גדולה שהיא דתייה לחלוטין, בן קטן שמניח תפילין אבל נוסע בשבת, ובן אמצעי שהוא כמוני".

ליברמן מבחין בין הציבור הדתי לממסד החרדי: "מה שהממסד החרדי עושה היום הוא המציא דת חדשה לא קשורה ליהדות. זה שלושת הכ"פים: כוח, כבוד וכסף. מחזיקים את הציבור החרדי כבני ערובה".

חזון ביטחוני: חיל טילים והרתעה

ליברמן הזכיר את אזהרותיו המוקדמות לגבי חמאס ואת הצורך בשינוי אסטרטגי בצה"ל, כולל הקמת חיל טילים.

אביגדור ליברמן: "ב-2016 כתבתי מסמך מסודר של 11 עמודים ואמרתי: כוח נוח'בה הולך לכבוש יישובים... נתניהו דחה אותו על הסף, גדי אייזנקוט הרמטכ"ל דחה אותו על הסף... חיל טילים זה קריטי כי אתה לא צריך לתאם עם האמריקאים. אתה לוחץ על הכפתור כאן, ועוד 10 דקות הוא מתפוצץ בכל נקודה באיראן".

המסר לציונות הדתית

לקראת סיום, פנה ליברמן למצביעי הציונות הדתית והזמין אותם למצוא בית פוליטי בישראל ביתנו.

הציבור הדתי לאומי יכול למצוא כתובת במפלגת ישראל ביתנו?

אביגדור ליברמן: "בהחלט. הציבור הדתי לאומי באמת הפך למלח הארץ. אני מסתכל על המחיר ששילמו חבר'ה מציונות דתית במלחמות... הציונות הדתית מוכיחה שאפשר לשלב גם לימוד תורה, גם שירות בצה"ל וגם עבודה. הם חייבים לחשב מסלול מחדש למי הם מתחברים ולמי הם מצביעים".

בנוגע לאפשרות של ישיבה עתידית עם נתניהו, ליברמן נחרץ: "שיתהפך העולם אני לא אשב עם נתניהו. הוא לא יכול להיות ראש ממשלה... אדם שלא לוקח אחריות אחרי ה-7 באוקטובר לא ראוי להנהיג את מדינת ישראל".