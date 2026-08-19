"נתניהו חיכה שנתיים והטמין לברקת 'פצצת השהיה'"

פאנל כיפות ברזל על הפריימריז בליכוד ( אולפן סרוגים )

לאחר יום רווי יצרים ומתחים, רשימת הליכוד לכנסת הבאה התגבשה. בתוכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק, התכנסו חברי הפאנל – עורך אתר "סרוגים" אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן וסא"ל במיל' שמוליק ברזילי ממפלגת "ישראל ביתנו" כדי לנתח את המשמעויות של הרשימה החדשה.

המנצחים הגדולים: נאמנות לנתניהו וקמפיין נקי עבור אריה יואלי, התמונה בצמרת ברורה מאוד. "אלי כהן זה המנצח הגדול בלי ספק, מקום ראשון... הוא מייעד את עצמו לתפקיד שר יותר בכיר", ציין יואלי והוסיף כי גם יואב קיש ואמיר אוחנה רשמו הישגים נאים. הוא הדגיש כי הרשימה משקפת נאמנות מוחלטת ליו"ר המפלגה: "המנצח הגדול זה נתניהו שיש לו רשימה שהוא יכול לרוץ איתה". אבי וידרמן הוסיף זווית מעניינת על הכוחות הפועלים מאחורי הקלעים: "בעיניי המנצח הגדול זה מוטי בבצ'יק... בסופו של דבר הליכוד היא המפלגה החרדית הגדולה ביותר בישראל". נתנאל איזק הסביר כי נתניהו הצליח לייצר "בלוק של תשעה" שמות, הכולל את אלי כהן, אוחנה, לוין ורגב, שקיבלו תמיכה חזקה מהוועדים המאורגנים ופתחו פער משאר המועמדים. ישי כהן ניתח את הצלחתם של בכירי הרשימה דרך סגנון העבודה שלהם: "אלי כהן, בניגוד לחבריו בליכוד... לא הלך להתנצחות כל היום 'שמאל שמאל'... הוא ניהל קמפיין מאוד נקי... והביא את העשייה שלו".

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המפסידים: המעוז הליברלי והשמות שנדחקו לאחור

בצד המאוכזבים, השם הבולט ביותר שעלה בפאנל הוא ניר ברקת. ישי כהן לא חסך בביקורת: "ניר ברקת הוא המפסיד האמיתי... לפני שנתיים דיברו עליו בכל הסקרים כדמות המובילה ביותר לרשת את נתניהו... בסוף הוא מסיים את הפריימריז האלו במקום ספק ריאלי". כהן השווה את המהלך של נתניהו כלפי ברקת ל"פצצה בהשהיה" שנועדה לחסל אותו פוליטית ברגע האמת.

עבור שמוליק ברזילי, ההפסד הוא אידיאולוגי עמוק יותר: "המפסידים הגדולים הם ז'בוטינסקי ובגין... הם בנו מפלגה ליברלית והיו רואים בעיניים כלות איך היא מתרחקת מהחזון הליברלי". הוא הוסיף כי הרשימה אינה מחדשת ואינה מציגה פרצופים חדשים שיכולים להעיד על שינוי לאחר אירועי השבעה באוקטובר.

גם שמות כמו עידית סילמן וזאב אלקין (ככל הנראה הכוונה לאנשי 'תקווה חדשה' או דמויות שזוהו עם מעברים פוליטיים) הוזכרו כמי שנדחקו. אריה יואלי ציין: "המפסידים הגדולים זה סילמן ודיכטר שעפו, ומירי גולן שנדחקה... אנשים רוצים לראות עשייה. אבל המפסידים מבחוץ הם ארדן ואדלשטיין, וגם ליברמן וטרופר, שקיוו לרשימה יותר צעקנית".

ייצוג חסר: איפה הנשים והסרוגים?

נקודה מרכזית שעוררה דיון סוער הייתה הרכב הרשימה מבחינת מגזרים ומגדר. שמוליק ברזילי הצביע על נתונים מדאיגים לדעתו: "הליכוד מפלגה פחות נשים – מתוך ה-20 הראשונות, שתיים בלבד... זה מפלגה עם פחות כיפות סרוגות... פחות נשים ואפס מילואימניקים". הוא הדגיש כי מפלגה ציונית צריכה להחזיק בנציגים שלחמו בחזית בתקופה זו.

בתגובה לכך, ציין ישי כהן כי יש להמתין לשריונים של נתניהו, וכי "חברי כנסת לא יכולים לצאת למילואים" באופן רשמי, אם כי היו מועמדים חדשים שזוהו עם המגזר ונדחקו בגלל שיטת השריונים.

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השתלטות חרדית או מעורבות דמוקרטית?

נושא "המפקדים החרדים" בתוך הליכוד עורר מחלוקת בין חברי הפאנל. ישי כהן כינה את התופעה "רע", וטען כי מדובר בשקר פוליטי: "כל השקר הזה שאתה בא משפיע על רשימה שאתה לא מצביע לה... רובם ככולם מצביעים ליהדות התורה". לדבריו, המטרה של המהלך הייתה לפגוע בנתניהו ולהוציא לו "אצבע בעין".

לעומתו, אבי וידרמן רואה בכך תהליך דמוגרפי טבעי: "זה אפילו טוב מאוד... אי אפשר יהיה לעצור את הליכוד מלהיות המפלגה החרדית הגדולה ביותר בעוד 10-15 שנה... זו המפלגה השמרנית של מדינת ישראל". גם אריה יואלי הסכים כי מדובר בתופעה חיובית: "זה טוב... כל מי שבא להשפיע על מפלגה ומוכן להשקיע... זה טוב כי זה משפיע".

מבט קדימה: צלו של עופר וינטר

לסיום, חברי הפאנל ניסו לנבא את הכותרות של השבוע הבא. אריה יואלי וישי כהן העריכו כי ההכרזה הרשמית של עופר וינטר על הקמת מפלגה חדשה היא האירוע שיטלטל את המערכת: "וינטר יקים את המפלגה ואז כל המרכז הולך להסתדר... טרופר ירד, סמוטריץ' ירד, ונתניהו יתחיל לסדר את הלגו".

שמוליק ברזילי סיכם בתקווה כי תוצאות הפריימריז יובילו להתחזקות של "הימין הציוני האותנטי".