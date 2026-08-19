מזל טוב: השרה מירי רגב בבשורה מרגשת

מזל טוב: מיכל רגב, בתה של שרת התחבורה מירי רגב, התארסה בשעה טובה לבן זוגה נתיב עטר.

רגב הבת פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה תמונה עם ארוסה, שם הציגה את טבעת האירוסים שקיבלה מעטר.

מיכל ניצלה לפני כמעט שלוש שנים, מהטבח במסיבת הנובה. השרה שיתפה בעבר על הרגעים הקשים, הפחד והחרדה כאשר היא קיבלה טלפון מבתה ששהתה במסיבה.

"אני מקבלת טלפון מהבת שלי מיכל, ידעתי שהיא הולכת למסיבה, לא ידעתי לאיזו", שיתפה רגב. "בשיחה היא אומר לי: 'אמא, ירו עליי, הכל בסדר'. ואז בן אדם שאני לא מכירה לוקח את הטלפון, יש לי צמרמורת כשאני נזכרת בזה. הבחור בטלפון אומר לי 'את לא מכירה אותי, אני פה עם הילדים, עם מיכל והחברים שלה בבאר שבע, הכל בסדר, תרגעי'".