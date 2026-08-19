הרב שמואל אליהו חושף: "ניסו לפגוע בי מינית כשהייתי ילד"

הרב שמואל אליהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

הרב שמואל אליהו, רב העיר של צפת ומי ששנים נמצא בחזית המאבק בפגיעות המיניות במגזר הדתי, התראיין בפודקאסט של אבי שושן, ושם חשף: "ניסו לפגוע בי מינית בגיל 10, זה כמו רצח".

לפני תקופה התייחס הרב אליהו לשאלה כיצד לנהוג כאשר אדם שריצה את עונשו על פגיעות מיניות בקטינים מבקש להשתלב מחדש בקהילה. בתשובתו הבהיר הרב כי עצם סיום תקופת המאסר אינו מעיד בהכרח על כך שהאדם תיקן את מעשיו או שאינו מסוכן עוד.

עוד באותו נושא אליעד שרגא יוצא נגד היועמ"שית: "בלתי אפשרי" חדשות סרוגים

“כלא זה לא חזרה בתשובה”, כתב הרב אליהו. לדבריו, ריצוי העונש אינו בהכרח תיקון של העוול ואינו מתקן מעצמו את הנזקים שנגרמו לנפגעים.

הרב הוסיף כי אם האדם לא עבר תהליך של תשובה ותיקון מול הנפגעים, נכון לפעול כדי למנוע את מעברו לקהילה. עם זאת, גם אם נעשה תהליך כזה, אין בכך לבדו סיבה להימנע מאזהרת הגורמים הרלוונטיים.

לדבריו, השאלה המרכזית אינה אם האדם כבר ריצה את עונשו, אלא מהי רמת המסוכנות שלו בהווה. הרב הדגיש כי הערכה כזו צריכה להיעשות בידי אנשי מקצוע ייעודיים ולא על סמך התרשמות אישית של תושבים או גורמים בקהילה.

אם ההערכה מצביעה על סכנה לפגיעות נוספות, קבע הרב כי יש ליידע את הגורמים הרלוונטיים בקהילה ולנקוט אמצעי זהירות בהתאם להמלצות המקצועיות.