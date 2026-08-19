אליעד שרגא יוצא נגד היועמ"שית: "בלתי אפשרי"

אליעד שרגא ( יונתן זינדל\פלאש 90 )

התנועה לאיכות השלטון, מסרה כעת (רביעי) את תגובתה לעמדת היועמ"שית שנמסרה לבג"ץ, בה נטען כי בשל הקרבה לבחירות, יש להמתין ולהעניק את ההחלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר, לממשלה הבאה שתקום אחרי הבחירות.

בתגובה נמסר כי "אנחנו חולקים בתוקף על עמדת היועצת המשפטית לממשלה. אי אפשר לקבוע שוועדת חקירה ממלכתית חיונית לחקר האמת, להזהיר שהעיכוב כבר עלול לגרום נזק לחקירה - ובאותה נשימה להציע לדחות אותה שוב. הממשלה הבאה עשויה לקום רק בעוד חודשים ארוכים, יותר משלוש שנים אחרי אסון 7 באוקטובר. האמת לא יכולה לחכות למדמנה הפוליטית. כל יום שעובר מקשה על חקר האמת, על הפקת הלקחים ועל בירור האחריות למחדל הכבד בתולדות המדינה. אנחנו דורשים מבג"ץ לשים סוף לסחבת ולהורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאלתר".

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נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה שבה והביעה היום את עמדתה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הכלי המשפטי המתאים והייעודי לבדיקת אירועי 7 באוקטובר והמלחמה, אך הציעה לאפשר לממשלה הבאה לקבל את ההחלטה בנושא.

בסיום התגובה מציעה היועצת המשפטית, ככל שבית המשפט ימצא לנכון, לאפשר למדינה להגיש הודעת עדכון בסמוך לאחר כינון הממשלה הבאה.