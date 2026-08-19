צפו: מרדכי דוד הזמין את עינב צנגאוקר לסליחות בהפרדה

פעיל הימין מרדכי דוד התקשר לעינב צנגאוקר, אמו של החטוף מתן צנגאוקר, והזמין אותה להשתתף באירוע סליחות שהוא מקיים בתל אביב בהפרדה מגדרית מלאה. אלא שההזמנה הפכה במהרה לחילופי דברים טעונים בין השניים.

"אני רציתי להזמין אותך. מחר אני עושה סליחות בתל אביב בהפרדה מגדרית מלאה", אמר מרדכי דוד לצנגאוקר. "רציתי להזמין אותך, אם את רוצה להגיע ולהשתתף בסליחות".

"אנחנו לא מחכים לסליחות"

צנגאוקר השיבה לו כי מבחינתה אין צורך לחכות לאירועי הסליחות כדי לבקש מחילה: "אנחנו לא מחכים רק לסליחות כדי להגיד אותן. אנחנו כל החיים עושים סליחות", אמרה צנגאוקר, והוסיפה כי צריך לבקש סליחה כל השנה מההורים השכולים שילדיהם לא חזרו הביתה.

מרדכי דוד מצדו השיב כי הוא מסכים עם דבריה, אך חזר על ההזמנה: "מסכים איתך, ולכן אני רוצה להזמין אותך לסליחות. תבואי לסליחות". בהמשך השיחה תהה: "אסור לעשות סליחות בתל אביב? למה לא?".

השיחה הופכת לעימות

בהמשך השיחה הטונים עלו, וצנגאוקר מתחה ביקורת על דוד וטענה כלפיו כי בהתנהלותו הוא מבזה את הדת. מרדכי דוד המשיך מצדו לדבר על קיום הסליחות ועל עם ישראל.