ילד אבוד: הטרגדיות במציאות מאחורי האגדה על "פיטר פן" 

פיטר פן המחזמר המקורי 2026 ( צילום: דפנה בן נון )

ההצלחה המסחררת של "פיטר פן המחזמר המקורי 2026" בכיכובם של לי בירן, משי קליינשטיין וששון גבאי , שהועלתה לאחרונה מחדש על הבמה בישראל 38 שנים לאחר עליית הגרסה הישראלית המקורית על בימת תיאטרון חיפה, לא הפתיעה את המשקיעים בהפקה ואת הבמאי חנוך רוזן שגילם את הילד הנצחי לפני כארבעים שנה. העיסוק המחודש בארץ בדמות הילד שאף פעם לא רוצה לגדול גרמה לרבים להיחשף גם למקור של הדמות, ושאלת השאלות שמסקרנת עד היום חוקרים וגולשים היא: האם דמותו של פיטר-פן מבוססת על ילד אמיתי? התשובה המדעית היא כמובן לא, מכיוון שעד היום אין תיעוד של ילד שמצא את "מעיין הנעורים" והצליח לא לגדול, להישאר תמיד ילד ולעשות חיים.

המחזמר פיטר פן: חדר השינה של ילדי משפחת דארלינג ( צילום: דפנה בן נון )

האם זה ילד אמיתי?

התשובה הספרותית לשאלה האם פיטר-פן מבוסס על ילד אמיתי היא:

בהחלט כן! ולא רק ילד אחד, על שני ילדים!

הנה ההסבר:

הדמות "פיטר-פן" וההשראה ליצירתה הם פרי דמיונו של המחזאי והסופר ג’יימס מ. ברי, שכתב את המחזה והספר על הילד שלא רוצה לגדול לעולם בשל טרגדיה אישית נוראה. כשג’יימס היה בן 13, אחיו הצעיר דייוויד בן ה-6 נהרג מטביעה בנהר קפוא ואמו שקעה בדיכאון עמוק. כדי לשמח אותה, החליט ג’יימס ללבוש את בגדי אחיו ולהעמיד פנים בפני אמו שהפך להיות הבן האבוד שלעולם לא יחזור, ובזכות אחיו הגדול שתפס את מקומו הוא יישאר ילד לנצח.

לי בירן כפיטר פן ( דפנה בן נון )

הילד השני שעליו מבוסס פיטר נתן לדמות את שמה. זהו פיטר לואלין-דיוויס, ילד קטן שיצא עם אמו וארבעת האחים שלו לשחק בגני קנזינגטון באנגליה, שם נהג הסופר ג’יימס בארי לשבת לחשוב ולכתוב.

המחזאי והסופר ברי התיידד עם ילדי משפחת לואלין-דיוויס, וברשות אמם נהג לבוא לביתם ולשחק אתם בחצר, כשהוא ממציא להם עולמות קסומים בהם יש פיות, תנינים, שודדי-ים וילדים אבודים. המנהיג של הילדים האבודים הוא ילד בשם פיטר, שבהמשך הוצמד לשמו גם הכינוי פן.

ככה נולדו הסיפורים על פיטר-פן שהפכו להצגה, ואחר כך לספר סרטים וסדרות מצוירות וגם אחרי 120 שנה דמות הילד הנצחי הגיבור מעניינת ילדים ומבוגרים בארץ ובעולם.

פיטר פן (לי בירן) לכוד בידי השודד קפטן הוק (ששון גבאי) ( צילום: דפנה בן נון )

הסיפורים העצובים באמת

העובדות האמיתיות על האנשים שיצרו ונתנו השראה לסיפור הילדים ולהצגה, טראגיות ביותר:

הסופר והמחזאי ג’יימס ברי לא הצליח לשחזר את הצלחת ההצגה והספר "פיטר-פן", במהלך כתיבת המחזה נישואיו התפרקו והוא מת בודד ולא מאושר מהצלחתו.

ארתור וסילביה, שני ההורים של ילדי לואלין-דיוויס מתו ממחלה קשה בהפרשים קצרים זה מזה. הסופר בארי אימץ את חמשת הילדים אבל לא הצליח להוות תחליף לקשר הטוב שהיה לילדים עם אמם.

ג’ורג’, האח הבכור מילדי לואלין-דיוויס שעל שמו נקרא האבא במחזה המקורי ("ג’ורג’ דארלינג”), נהרג בקרבות מלחמת העולם הראשונה.

מייקל, האח השני שדמות במחזה "פיטר-פן" קרויה על שמו, נהרג בגיל 21 בטביעה בנהר, ממש כמו דייוויד, אחיו הצעיר של הסופר ג’יימס בארי.

פיטר, הילד הקטן שעל שמו קרויה הדמות הראשית במחזה ובספר, אמנם הודה למחזאי ולסופר ברי על כל מה שעשה למען משפחתו, אבל כשגדל התרחק ממנו וגם שנא אותו על כך שנתן לילד הנצחי את שמו הפרטי. אחרי התמכרות הדרגתית לטיפה המרה וחיים לא מוצלחים במיוחד, פיטר דיוויס שם קץ לחייו בגיל 65.

פיטר פן המחזמר: פיטר פן (לי בירן) ונדי (משי קליינשטיין) והילדים האבודים ( צילום: דפנה בן נון )

לאן נעלמו הדמויות האהובות?

עוד עובדה מעניינת לצופים במחזמר המקורי הישראלי בגרסת 2026 שיישאלו את עצמם:

לאן נעלמו הפיה טינקרבל, הכלבה השמרטפית ננה, הילדים האבודים טוטלס וניבס ועוד כמה דמויות מהספר המקורי שלא מופיעות בהצגה בישראל?

התשובה היא שהמחזאי והבמאי של ההפקה המקורית אורי פסטר והבמאי של ההפקה הנוכחית חנוך רוזן נאלצו להמציא מחזמר מקורי לגמרי עם 10 שירים בעברית על פיטר-פן (עם לחנים נהדרים של המוזיקאי אילן גלבוע), כי חברת וולט דיסני לא הייתה מוכנה למכור להפקה הישראלית את זכויות הסיפור המקורי.

דבר אחרון לפני שאתם עפים לראות את פיטר-פן: שמו המקורי הוא PAN ולא PEN , על שם החליל בו נהג פיטר לנגן לתושבי "ארץ לעולם-לא" (השם המקורי בספר של "ארץ הילדים האבודים").

אבל השיבוש מ-PAN ל-PEN נשאר ונשמר, בדיוק כמו שפיטר-פן יישאר ילד לנצח!