חודש ללא מבקר מדינה: ״מערכי הביקורת בישראל נמצאים בסכנה״

מיכאל ראבילו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יותר מחודש לאחר שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה החליט שלא לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, חרף פסק הדין של בג"ץ, מתריע נשיא לשכת המבקרים הפנימיים כי הוואקום שנוצר כבר מסכן בפועל חושפי שחיתויות ועובדי ציבור.

נשיא לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל, רו"ח דורון רונן, פנה היום (רביעי) לראש הממשלה בנימין נתניהו, ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בקריאה למצוא פתרון מיידי למשבר. לדבריו, העובדה שמדינת ישראל מתנהלת ללא מבקר מדינה, ללא נציב תלונות הציבור וללא ממלא מקום, מותירה את מערכי הביקורת בישראל ללא אחת משכבות ההגנה המרכזיות שלהם. המשבר נוצר לאחר שבג"ץ פסל את הסיבוב השני בבחירות למבקר המדינה, שבו נבחר עו"ד מיכאל ראבילו, בשל פגיעה מהותית בחשאיות ההצבעה. השופטים הורו לקיים הצבעה חוזרת, אולם אוחנה הודיע כי לא יכנס את מליאת הכנסת לצורך קיומה. כתוצאה מכך, עם סיום כהונתו של מתניהו אנגלמן בתחילת חודש יולי, נותר התפקיד בלתי מאויש.

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כעת מזהיר רונן כי למצב יש השלכות מיידיות: מבקר המדינה משמש גם כנציב תלונות הציבור, והוא הגורם המוסמך להוציא צווי הגנה דחופים ולמנוע את פיטוריו או את ההתנכלות לעובד ציבור שחשף שחיתות. גם מבקרים פנימיים הנתונים להתנכלות בעקבות מילוי תפקידם עלולים למצוא את עצמם ללא רשת ההגנה שעליה הסתמכו עד כה.

לדבריו, הסכנה אינה מסתכמת בפגיעה בעובד מסוים, אלא עלולה להרתיע עובדים נוספים מלחשוף ליקויים ושחיתויות מתוך המערכת.

"כאשר תפקיד נציב תלונות הציבור נותר מיותם, המסר המשודר לציבור ולשומרי הסף הוא הרסני: אתם לבדכם", התריע רונן. "מדינה חפצת חיים ומתוקנת אינה יכולה להרשות לעצמה אפילו יום אחד שבו חושפי שחיתויות ומבקרים פנימיים נותרים ללא הגנה".

בסיכום דבריו רונן קרא לכנסת, לממשלה וליתר הגורמים המעורבים למצוא באופן מיידי פתרון קבוע או זמני, שיבטיח את איוש תפקידי מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור וימנע פגיעה נוספת במערכי הביקורת בישראל.