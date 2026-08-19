חומר מסוכן דלף לבריכה ציבורית בקריית גת; 9 נפצעו קל

בריכה אילוסטרציה ( ai )

תשעה בני אדם נפגעו הבוקר (רביעי) באורח קל בבריכה העירונית בקריית גת, אחרי שכ-100 ליטר חומצת מלח נשפכו לבריכה. כך מסרו בשירותי כבאות והצלה.

במשטרה הסבירו כי צינור שמכיל כלור התנתק ונוכחים במקום שאפו מהחומר. הבריכה נסגרה ונפתחה חקירה. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי: "בשעה 10:45 התקבל דיווח במוקד 102 על אירוע חומרים מסוכנים בבריכה העירונית בקריית גת.

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צוותי כבאות והצלה הוזנקו למקום ופועלים בשעה זו לטיפול בשפך של כ-100 ליטר חומצת מלח. לוחמי האש מבצעים סריקות לאיתור נפגעים נוספים, מבצעים ניטור של המרחב באמצעות גלאים ייעודיים ופועלים לדילול החומר המסוכן ונטרול הסכנה.

במקום מטופלים כעת 9 נפגעים על ידי גורמי הרפואה 5 פצועים פונו לביה״ח. הצוותים ממשיכים לפעול בזירה עד להסרת הסיכון. הציבור מתבקש להתרחק מהאזור ולאפשר לכוחות החירום לפעול בבטחה".