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באורך של מעל 2 ק"מ: שני מנהרות נוספות נאטמו ברצועת עזה

כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם אטמו שני תוואים תת-קרקעיים נוספים ברצועת עזה, באורך כולל של יותר משני קילומטרים. צפו בתיעוד

11:58
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המנהרה שנאטמה ברצועת עזה (דובר צה"ל)

הפעילות בעזה נמשכת: כוחות החטיבה הדרומית ויהל״ם, בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה (143), ממשיכים לפעול במרחב מחנות המרכז ודרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב - זאת במטרה לטהר את האזור מתשתיות טרור. במסגרת פעילותם, הכוחות אטמו שני מנהרות של חמאס באזור.

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המנהרה בדרום רצועת עזה

לפי הודעת דובר צה"ל, המנהרות שנאטמו היו באורך כולל של יותר משני קילומטרים. האיטום התבצע "כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה".

המנהרה במחנות המרכז של רצועת עזה

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

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