באורך של מעל 2 ק"מ: שני מנהרות נוספות נאטמו ברצועת עזה

המנהרה שנאטמה ברצועת עזה ( דובר צה"ל )

הפעילות בעזה נמשכת: כוחות החטיבה הדרומית ויהל״ם, בפיקוד יחידת ההנדסה של אוגדת עזה (143), ממשיכים לפעול במרחב מחנות המרכז ודרום רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב - זאת במטרה לטהר את האזור מתשתיות טרור. במסגרת פעילותם, הכוחות אטמו שני מנהרות של חמאס באזור. צפו בתיעוד:

לפי הודעת דובר צה"ל, המנהרות שנאטמו היו באורך כולל של יותר משני קילומטרים. האיטום התבצע "כחלק מהמאמץ לנטרול רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועת עזה".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".