יש לכם קופסת תירס בבית? תכינו את הלביבות האלה

יש משהו בשילוב של תירס מתוק, גבינה נמסה ומעטפת זהובה וקריספית שפשוט עובד. הלביבות האלה מתאימות לארוחת צהריים קלילה, לארוחת ערב או אפילו כנשנוש חם באמצע היום.
מצרכים
- 2 כוסות גרגירי תירס מסוננים
- 2 ביצים
- ½ כוס גבינה צהובה מגוררת
- ½ כוס קמח
- 2 כפות בצל ירוק קצוץ
- ½ כפית פפריקה מתוקה
- מעט מלח
- פלפל שחור
- שמן לטיגון
אופן ההכנה
- שמים בקערה את התירס, הביצים, הגבינה, הקמח והבצל הירוק.
- מוסיפים פפריקה, מלח ופלפל ומערבבים עד שמתקבלת תערובת סמיכה.
- מחממים שכבה דקה של שמן במחבת.
- יוצקים כף גדושה מהתערובת לכל לביבה ומשטחים מעט.
- מטגנים כ-2-3 דקות מכל צד, עד שהלביבות שחומות וקריספיות.
- מעבירים לנייר סופג ומגישים מיד. בתיאבון!