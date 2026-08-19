יש לכם קופסת תירס בבית? תכינו את הלביבות האלה

לביבות תירס ( צילום: AI )

יש משהו בשילוב של תירס מתוק, גבינה נמסה ומעטפת זהובה וקריספית שפשוט עובד. הלביבות האלה מתאימות לארוחת צהריים קלילה, לארוחת ערב או אפילו כנשנוש חם באמצע היום.