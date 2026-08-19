יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על שלום מיכאלשווילי

לשלום מיכאלשווילי יש היום סיבה טובה לחגוג. השחקן, הקומיקאי ואיש "מה קשור", שמלווה את הקהל הישראלי כבר יותר משני עשורים, מציין היום, 19 באוגוסט, את יום הולדתו ה-48. אבל לצד הדמויות, המערכונים והסרטים המצליחים מסתתרים גם שירות קרבי, אהבה גדולה לכדורגל, קריירה מוזיקלית מפתיעה ואפילו ספורט שהוא היה מחלוציו בישראל. לרגל יום הולדתו, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. "מה קשור" התחילה בכלל כחבורה של חמישה

הרבה לפני ש"מה קשור" הפכה לשלישייה המוכרת של שלום מיכאלשווילי, ציון ברוך ואסי ישראלוף, החבורה המקורית כללה גם את עמוס תמם ושחר חסון. החמישה הכירו עוד בצעירותם והחלו להופיע יחד, ורק לאחר שהעלו את המופע "מה קשור" בשנת 2000 עזבו תמם וחסון וההרכב התגבש לשלישייה שמוכרת לנו עד היום.

2. לפני הבמות הוא היה לוחם בצנחנים

מאחורי הקריירה הקומית מסתתר גם עבר קרבי. עם גיוסו לצה"ל התנדב מיכאלשווילי לחטיבת הצנחנים, עבר מסלול כלוחם ואף השלים קורס מ"כים בחי"ר. גם במהלך השירות הוא לא ויתר על הבמה, וביחד עם חבריו ל"מה קשור" הופיע בהתנדבות בבסיסים ובמוסדות צבאיים.

3. הפריצה הגדולה הגיעה דווקא אצל יצפאן

בתחילת שנות האלפיים קיבלה השלישייה הזדמנות ששינתה את המסלול שלה. בשנת 2001 הם הצטרפו לפינה קבועה בתוכניתו של אלי יצפאן, ומשם המשיכו ל"רק בישראל", "שידורי המהפכה", "היכל התרבות" ושלל תוכניות ומופעים. מה שהתחיל בחבורה של חברים מרמלה הפך בהדרגה לאחד מהרכבי הבידור המזוהים בישראל.

4. הוא ממש לא רק קומיקאי

רבים מכירים את מיכאלשווילי בעיקר מ"מה קשור", אבל לאורך השנים הוא בנה גם קריירת משחק רצינית. הוא הופיע בין היתר ב"הבורר", "עספור", "נחמה", "משמר הגבול" ובסרט "יונה", ואף גילם את התפקיד הראשי של ויקטור בהצגה "חולה אהבה בשיכון ג'" בתיאטרון הקאמרי. בשנת 2026 הוא מככב גם בדרמה הקומית "כל האימהות משקרות".

5. אחת ההצלחות הגדולות שלו שברה את הקופות

בשנת 2021 הגיע לבתי הקולנוע "לשחרר את שולי", הסרט של שלישיית "מה קשור" שהתבסס על הדמויות שהחלו במערכוני "עם סגולה". ההצלחה הייתה עצומה: כבר בשלושת הימים הראשונים נמכרו כ-100 אלף כרטיסים. ההצלחה הובילה בהמשך גם לסרט המשך, "לשחרר את שולי סאן".

6. בשנים האחרונות הוא הפך גם ליוצר של להיטים

מתברר שמיכאלשווילי לא רק יודע להצחיק ולשחק. בשנת 2025 הוא כתב והלחין יחד עם אור מילשטוק ועמרי קסטן את "שימי ראש עליי" של שלומי שבת. הרעיון לבחירת שבת כמבצע הגיע בדרך משעשעת במיוחד: במהלך העבודה מיכאלשווילי חיקה את שלומי שבת שר את השיר, והחבורה הבינה שזה בדיוק הקול שהם מחפשים. בהמשך היה מיכאלשווילי שותף עם השניים גם ליצירת "ישתבח" של אברהם טל.

7. ויש סיפור אישי מאחורי "שימי ראש עליי"

מאחורי הבלדה של שלומי שבת עמדה גם מחשבה משפחתית. במהלך כתיבת השיר סיפר מיכאלשווילי כי ראה לנגד עיניו את בתו ואת הרצון לשמור על התמימות והילדות שלה ושל ילדים אחרים בתקופה מורכבת. כך יצא שאחד השירים המרגשים שהיה שותף ביצירתם נולד בכלל מתוך העולם האישי שלו כאבא.

8. אחותו עומדת מאחורי אחד התפקידים האחרונים שלו

למיכאלשווילי קשר קרוב במיוחד עם אחותו נטלי, שאובחנה בעבר בטרשת נפוצה. בשנת 2026 הקשר המשפחתי שלהם הגיע גם למסך: נטלי היא מיוצרות "כל האימהות משקרות", שבה שלום מגלם את חנני יצחקי. בראיון משותף סיפרו השניים כיצד ליוו זה את זו ברגעים הקשים בחייהם, ושלום אף אמר שהתפקידים הטובים ביותר שלו הם אלה שאחותו כותבת עבורו.

9. הוא מחלוצי הפוצ'יוולי בישראל

כשהוא לא מצטלם או מופיע, למיכאלשווילי יש גם צד ספורטיבי במיוחד. הוא משחק פוצ'יוולי, משחק שמשלב כדורגל וכדורעף חופים, ונחשב לאחד מחלוצי הענף בישראל. בעבר אף שימש כיו"ר העמותה לקידום הפוצ'יוולי בארץ. ואם כבר כדורגל, הוא גם אוהד מוכר ונלהב של בית"ר ירושלים.

10. ואחרי כל השנים - "מה קשור" עדיין שם

למרות קריירות המשחק, המוזיקה והפרויקטים האישיים, מיכאלשווילי ממשיך כבר עשרות שנים את החיבור עם אסי ישראלוף וציון ברוך. החברות שהחלה עוד לפני שהתפרסמו שרדה אינספור תוכניות, מופעים, סרטים ושנים של עבודה משותפת - והפכה את "מה קשור" לאחד ההרכבים הקומיים הוותיקים והמזוהים ביותר עם הבידור הישראלי.