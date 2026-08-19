ח"כ ראשון מהליכוד נגד נתניהו: "לא ערכי ולא מוסרי"

לאחר שהודח בפריימריז, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שוקל לשריין את אבי דיכטר ברשימת הליכוד, כך דווח אמש (שלישי) בכאן 11.

הבוקר, חבר כנסת ראשון מהליכוד, משה סעדה, התנגד לכך נחרצות ותקף את המהלך. בראיון בכאן רשת ב' אמר סעדה: "זה לא ערכי ולא מוסרי. אנשים השקיעה, הציבור בחר. אז מה זה, יש מנגנון עוקף כמו במונופול? זה לא דמוקרטי, לא ראוי ולא מוסרי. הציבור בחר בנו.

הציבור אמר את דברו, הדמוקרטיה אמרה את שלה".