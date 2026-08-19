"אם ביבי לא עושה את זה - הוא זבל"

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מתכנן לשריין את אבי דיכטר במפלגת הליכוד, לאחר שהוא הידרדר ולא שובץ במקום ריאלי בפריימריז שהתקיימו שלשום.

אראל סג"ל ואיל ברקוביץ', התייחסו לכך ולשאר ה"לכלוכים" שעלולים לצוף בתקופה האחרונה, מטעם ח"כים ושרים בליכוד שטענו כי הם הפסידו בפריימריז, בשל עבודה של לשכת ראש הממשלה נתניהו נגדם.

ברקוביץ' טען בנחרצות כי "אם ביבי לא משריין את כל האנשים שנשכבו עבורו על הגדר - הוא חרא ואפס". עוד הוא אמר "יש את חנוך מילביצקי, אביחי בוארון ועמית הלוי, כולם נשכבו על הגדר בשבילו ושכחו מה זה לשרת את עם ישראל. הם איבדו את הזהות שלהם. הם אפסים ושפוטים של נתניהו".

ברקוביץ' אף הציע כי הם ישנו את שמם במשרד הפנים לנתניהו. אראל סג"ל השיב לו: "ואתם שפוטים של איזנקוט".