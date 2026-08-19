היועמ"שית לבג"ץ: שהממשלה הבאה תקבל את ההחלטה

היועמ"שית ( אורן בן חקון / פלאש90 )

היועצת המשפטית לממשלה שבה והביעה היום (רביעי) את עמדתה כי ועדת חקירה ממלכתית היא הכלי המשפטי המתאים והייעודי לבדיקת אירועי 7 באוקטובר והמלחמה, אך הציעה לאפשר לממשלה הבאה לקבל את ההחלטה בנושא.

בתגובה שהגישה לבג"ץ בעקבות הודעת עדכון מטעם הממשלה, הפנתה היועצת המשפטית לעמדה שהציגה כבר בכתב תשובתה מינואר 2026 ובדיון שהתקיים באפריל. לדבריה, בהתאם לדין הקיים, ועדת חקירה ממלכתית היא המנגנון המתאים ביותר לביצוע חקירה מקצועית, אפקטיבית ובלתי תלויה. על פי עמדת היועצת, המאפיינים המרכזיים של ועדת חקירה ממלכתית - ובראשם עצמאותה המקצועית והניתוק מהמערכת הפוליטית - מאפשרים לחקור את האירועים באופן מעמיק ולבחון את הנסיבות החריגות והקיצוניות של מתקפת 7 באוקטובר והמלחמה. במסמך מודגש כי לוועדת חקירה ממלכתית יש יכולת להגיע לחקר האמת, להפיק לקחים ואף, במידת הצורך, לבחון הטלת אחריות אישית על כשלים שהתגלו במהלך החקירה.

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עם זאת, היועצת המשפטית מצביעה על קושי משמעותי שנוצר בשל הזמן שחלף. לדבריה, חלפו כשנתיים ועשרה חודשים מאז פרוץ המלחמה, ועדיין לא התקבלה החלטת ממשלה בנוגע למתכונת החקירה או למועד תחילתה.

העיכוב, כך נטען, עלול לפגוע באפקטיביות של החקירה העתידית ואף ליצור “נזק ראייתי” – מצב שבו חלוף הזמן מקשה על איסוף ראיות, שחזור אירועים ובירור העובדות.

למרות הביקורת על העיכוב, היועצת המשפטית מציינת כי ישראל נמצאת כעת בתקופת בחירות לכנסת. בשל ההלכות המשפטיות הנוגעות לאיפוק ולריסון הנדרשים מממשלה יוצאת, היא מציעה שלא לקבל בשלב זה החלטה בנושא.

במקום זאת, מוצע לאפשר לממשלה שתקום לאחר הבחירות להידרש לסוגיית החקירה ולקבל החלטה בעניין.

בסיום התגובה מציעה היועצת המשפטית, ככל שבית המשפט ימצא לנכון, לאפשר למדינה להגיש הודעת עדכון בסמוך לאחר כינון הממשלה הבאה.