בלי שאיש ידע: כוכבת הפופ שילמה לסטודנטית את שכר הלימוד

זמרת ( צילום: שטארסטוק )

מחווה קטנה ברשת הפכה למעשה נדיבות ששינה את חייה של סטודנטית אמריקאית: הזמרת אוליביה רודריגו סייעה לסטודנטית ג'יימי קוזי לשלם את שכר הלימוד עבור הסמסטר האחרון שלה באוניברסיטת אלבמה - ובכך עזרה לה להגיע לקו הסיום ולקבל את התואר.

צפו בסיפור של ג'יימי קוזי על אוליביה רודריגו

הסיפור החל בצורה הכי יומיומית שיש: ברשתות החברתיות. רודריגו הגיבה לסרטון יום הולדת של קוזי ואיחלה לה מזל טוב. בהמשך שיתפה הצעירה בקושי הכלכלי שלה ובחשש שלא תצליח לממן את הסמסטר האחרון ללימודיה. רודריגו, מהזמרות המצליחות של דורה הצעיר, ראתה את הדברים והחליטה שהיא לא רוצה שהמחסור בכסף ימנע מקוזי לסיים את התואר. במקום להסתפק בתגובה פומבית, היא פנתה אליה באופן פרטי והציעה לעזור. והיא אכן עזרה: רודריגו העבירה 5,000 דולר לטובת שכר הלימוד של קוזי - סכום שסייע לה להשלים את הסמסטר האחרון ולסיים תואר ביחסי ציבור באוניברסיטת אלבמה. קוזי היא גם בוגרת קולג' מהדור הראשון במשפחתה. המעשה עצמו התרחש בתחילת 2025, אך נשאר הרחק מאור הזרקורים במשך יותר משנה.

אוליביה רודריגו ( DFree, שאטרסטוק )

"היא בחרה להראות אדיבות לאדם זר"

רק כעת החליטה קוזי לחשוף את הסיפור בסרטון הוקרת תודה שפרסמה בטיקטוק. בדבריה היא הדגישה עד כמה העובדה שרודריגו כלל לא הכירה אותה הפכה את המחווה למשמעותית עבורה.

"היא לא הייתה חייבת לי כלום, ובכל זאת בחרה להראות אדיבות לאדם זר", סיפרה קוזי על העזרה שקיבלה.

עבור קוזי, הכסף היה כמובן משמעותי, הוא אפשר לה לסיים את לימודיה, אבל המסר שנשאר איתה היה גדול יותר מהסכום עצמו. היא ביקשה מאנשים ששמעו את סיפורה להעביר את אותה רוח של נדיבות הלאה, והזכירה שגם מחוות קטנות, אפילו הודעה טובה לאדם אחר, יכולות להיות משמעותיות.

עזרה שנשארה בסוד

אולי הפרט הבולט ביותר בסיפור הוא שרודריגו לא הפכה את התרומה לקמפיין יחסי ציבור. במשך יותר משנה הסיפור לא היה ידוע לציבור, ורק לאחר שקוזי עצמה החליטה לספר עליו הוא נחשף.

רודריגו, זמרת וכותבת שירים אמריקאית שפרצה לתודעה העולמית עם "drivers license" ובהמשך עם האלבומים SOUR ו-GUTS, היא אחת מכוכבות הפופ הבולטות של דורה. במקרה הזה, עם זאת, לא היה צורך בבמה, בפרס או בלהיט: הודעה פרטית אחת ו-5,000 דולר הספיקו כדי לעזור לצעירה שהיא לא הכירה להשלים פרק משמעותי בחייה.

ומה שהתחיל ב"מזל טוב" פשוט מתחת לסרטון יום הולדת, הסתיים במשהו שקוזי כנראה תזכור הרבה אחרי טקס הסיום: אדם זר ראה אותה ברגע שבו הייתה זקוקה לעזרה - ובחר לעזור.