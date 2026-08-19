תת אלוף במיל' דדי שמחי, שחבר לבני גנץ כמספר 2 לקראת הבחירות הקרובות, התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm לדיווחים לפיהם איילת שקד צפויה להצטרף למפלגתם.

בדבריו אמר שמחי: "איילת שקד מוכנה לוותר על האגו שלה, היא רוצה אחדות, אך לסדר את כל השקדים במרק זה אירוע מורכב".

נזכיר כי שלשום דווח בכאן 11, כי יו"ר כחול לבן בני גנץ נמצא במגעים לאיחוד עם איילת שקד, שתהיה מספר 2 באיחוד ביניהם ותכניס לרשימה מאוחדת אנשים משלה. דבר שעלול ליצור חיכוך עם שמחי. יחד עם זאת, גורמים בליכוד מעריכים כי אם יוצא לשמחי שריון המפלגת הליכוד, הוא יעזוב את גנץ לטובת זה.

על פי הדיווח, גנץ רוצה לוודא כי כל החברים אותם שקד מעוניינת להביא, מבטיחים כי הם לא ישלימו 61 לאף מפלגה.