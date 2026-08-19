ארדואן נגד נתניהו: "ממשיך לערער את היציבות לקראת הבחירות"

שעות אחרי האישור הישראלי לאחריות על התקיפה בנמל התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבסוריה, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הגיב בזעם להודעה הלילית של לשכת ראש הממשלה, בה הובהר כי התקיפה בוצעה בעקבות הכוונה לאפשר פריסה של כוחות טורקיים בבסיס.
"הטענות שהעלתה לשכת ראש ממשלת ישראל, שאין בהן כל אמת, נועדו להצדיק את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל אשר פגעו בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית" אמר ארדואן. "ההאשמות הללו נובעות מרצונו של נתניהו להמשיך במדיניותו ולערער את היציבות באזור, לקראת הבחירות בישראל שצפויות להתקיים ב-27 באוקטובר".
ארדואן טען כי "טורקיה, כמו רוב מכריע של הקהילה הבינלאומית, תומכת בכינון שלום יציב ובר קיימא באזורנו. הדרך היחידה להשיג זאת היא שנתניהו יזנח את מדיניותו התוקפנית והכוחנית ויכבד את המשפט הבינלאומי".
בסיכום ארדואן הבהיר כי "טורקיה תמשיך בנחישות בשיתוף הפעולה הלגיטימי שלה עם ממשלת סוריה, במטרה לקדם שלום, יציבות ושגשוג במדינה. לעולם לא נאפשר לערער את היציבות של סוריה".
כאמור, בהודעה שפורסמה הלילה על ידי לשכת ראש הממשלה הובהר כי התקיפה הישראלית בנמל אבו א-דוהור הגיעה לאחר אזהרות שהועברו לסוריה בעקבות הכוונה לאפשר פריסה של כוחות טורקיים בבסיס. לפי לשכת ראש הממשלה, בין ישראל לסוריה קיימות הבנות שנועדו לשמר את המצב הביטחוני הקיים, אולם בירושלים טוענים כי האפשרות להצבת כוחות טורקיים בבסיס חיל האוויר נתפסה כהפרה שלהן וכאיום אפשרי על ישראל.
"ישראל וסוריה הסכימו על שמירת הסטטוס קוו בענייני ביטחון, שאותו סוריה עמדה להפר בכך שהתירה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב", נמסר מלשכת נתניהו. עוד הודגש כי "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".
ארדואן צודק לחלוטין ולשם שינוי הוא אמר אמת! נתניהו שוב משתמש בצה פוליטית לתעמולת בחירות, היעדר מפקדים ברשימה מוביל להרפתקאות מסוכנות בדיוק כמו במחדלי העבר