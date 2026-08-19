ארדואן נגד נתניהו: "ממשיך לערער את היציבות לקראת הבחירות"

שעות אחרי האישור הישראלי לאחריות על התקיפה בנמל התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבסוריה, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן הגיב בזעם להודעה הלילית של לשכת ראש הממשלה, בה הובהר כי התקיפה בוצעה בעקבות הכוונה לאפשר פריסה של כוחות טורקיים בבסיס.

"הטענות שהעלתה לשכת ראש ממשלת ישראל, שאין בהן כל אמת, נועדו להצדיק את התקיפות האוויריות הבלתי חוקיות של ישראל אשר פגעו בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית" אמר ארדואן. "ההאשמות הללו נובעות מרצונו של נתניהו להמשיך במדיניותו ולערער את היציבות באזור, לקראת הבחירות בישראל שצפויות להתקיים ב-27 באוקטובר".

ארדואן טען כי "טורקיה, כמו רוב מכריע של הקהילה הבינלאומית, תומכת בכינון שלום יציב ובר קיימא באזורנו. הדרך היחידה להשיג זאת היא שנתניהו יזנח את מדיניותו התוקפנית והכוחנית ויכבד את המשפט הבינלאומי".

בסיכום ארדואן הבהיר כי "טורקיה תמשיך בנחישות בשיתוף הפעולה הלגיטימי שלה עם ממשלת סוריה, במטרה לקדם שלום, יציבות ושגשוג במדינה. לעולם לא נאפשר לערער את היציבות של סוריה".