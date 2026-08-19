יועז הנדל תוקף את ארדן: "מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה"

יועז הנדל ( אורן בן חקון/פלאש90 )

יו"ר המילואימניקים יועז הנדל תקף את יו"ר מפלגת האחדות גלעד ארדן בשיחה בחוג בית סגור: "הוא איש ראוי, אך הוא החליט להקים מפלגה שלא מתקרבת לאחוז החסימה כשהוא ראה שאנחנו יציבים. צריך לשאול אותו למה ולא אותנו", כך דווח היום (רביעי) בכאן 11.

הנדל אמר עוד כי בניגוד למפלגתו של ארדן, במפלגה שלו ושל טרופר אין סיכוי שמישהו ישלים לנתניהו ולחרדים ל-61 מנדטים. הוא הוסיף ואמר: "​אנחנו אומרים שנקיים ועדת חקירה. לא נכסתח את זה בשום אופן. אני לא מבין מה ארדן אומר עד הסוף, אבל אנחנו לא נכסתח את זה". עוד אמר הנדל: "עזבו את אלה ש-30 שנה במערכת הפוליטית מדברים על חרדים כל מערכת בחירות ואחרי זה לא עושים כלום. אלה במאה אחוז לא יעבירו שום דבר". הוא הוסיף כי לפי הסקרים שבידיו מפלגת "בית ציוני" עוברת את אחוז החסימה.

עוד באותו נושא פרשת הפצ"רית בדרך לפיצוץ? "לא חשפו את כל האמת" חדשות סרוגים

נזכיר כי אמש, חילי טרופר, שחבר ליועז הנדל, אמר כי הוא לא יישב בממשלה תחת ראש הממשלה נתניהו. לאחר מכן ובלחץ הבוחרים, הוא התקפל והדגיש כי הוא לא יישב בממשלה עם נתניהו במתכונת הנוכחית, שכן יש בממשלה מפלגות שאינן ציוניות ומשרתות בצבא.

ארדן מצידו השיב: "עכשיו הדברים ברורים: הצבעת טרופר - קיבלת יאיר גולן. רק מפלגת האחדות לא תשב באף ממשלה צרה אלא תביא להקמת ממשלת אחדות רחבה של שני הגושים.

מי שרוצה אחדות, ימין אמיתי וגיוס אמיתי - יקבל אותם רק אצלנו".