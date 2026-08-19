פרשת הפצ"רית בדרך לפיצוץ? "לא חשפו את כל האמת"

הפצ"רית ( יונתן זינדל/פלאש90 )

גורמים משפטיים טוענים כי הפצ"רית בדרך לעסקת טיעון. נזכיר כי בשבוע שעבר, בג"ץ דחה את העתירה שדרשה למנוע מפרקליט המדינה עמית איסמן לעסוק בחקירת הדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן, ולהורות לשר המשפטים יריב לוין למנות גורם חיצוני שיפקח על החקירה, שבמרכזה ניצבת מעורבותה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופט חאלד כבוב קבעו כי אין עילה להתערב בחוות הדעת המעודכנת של היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יעל קוטיק, שלפיה מניעותו של פרקליט המדינה הוסרה. השופט דוד מינץ נותר בדעת מיעוט.

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העתירה הוגשה לאחר שבחוות דעת מעודכנת ממרץ נקבע כי אף שמניעותה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה נותרה בעינה, אין עוד מניעה שפרקליט המדינה איסמן יעסוק בפרשה. זאת לאחר שהמשטרה הודיעה כי פעולות החקירה הסתיימו וכי לא נמצאה תשתית ראייתית למעורבות גורמים מחוץ למעגל הפרקליטות הצבאית בפרשה.

גורמים רבים בימין זועמים על כך וטוענים כי מדובר בצעד מקל במיוחד עבור הפצ"רית. העיתונאי אריאל כהנא התייחס היום (רביעי) ברדיו 103fm לפרשה ובעיקר לסרטון שפורסם ב'חדשות 12' נגד חיילי כוח 100, ואמר: "מהרגע הראשון קראתי הזאת פרשת דרייפוס. עדיין לא חשפו פה את כל האמת".