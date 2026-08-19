2 ילדים חזרו ממצרים עם תופעה רפואית מסוכנת

בתוך עשרה ימים, שני ילדים שחזרו מחופשה במצרים, טופלו על ידי ד"ר רייזי גרודה-זוסמן, רופאה בכירה במערך להמטו-אונקולוגיה ילדים ברמב"ם, לאחר שפיתחו אנמיה חריפה כתוצאה מפירוק מהיר של כדוריות הדם.

בשני המקרים, הילדים, שאין כל קשר ביניהם, סבלו מהתופעה אחרי שאכלו במהלך החופשה פלאפל מצרי, טעמייה, מאכל המבוסס באופן מסורתי על פול. הילדים, שבמשפחותיהם ישנו רקע של מחסור באנזים G6PD, המכונה לעיתים "רגישות לפול", לא ידעו על המרכיב המשמעותי בפלאפל המצרי, וכך נקלעו למצב מסוכן באופן לא מכוון.

"לפני כשבוע וחצי הגיע לרמב"ם ילד כבן 12 שחזר מחופשה במצרים", מספרת ד"ר גרודה-זוסמן, "הוא סבל מצהבת, שתן כהה וירידה משמעותית בהמוגלובין. המשפחה ידעה שקיים במשפחה חסר G6PD, אך לא היה ידוע לגבי רגישות של הילד עצמו, ובכל מקרה הם עמדו על כך שלא אכלו פול במהלך החופשה.

התמונה הקלינית הייתה מאוד ברורה", היא מתארת את שהיה, "הוא הגיע עם פירוק חריף של כדוריות הדם ועם המוגלובין מאוד נמוך. בדקנו את כל האפשרויות האחרות, כי לא רצינו לפספס דבר. ואז שאלתי אותו מה הוא אכל".

התשובה הובילה את הרופאה לבדוק נקודה שלא הייתה ידועה לה קודם לכן. "המשפחה התעקשה שלא נחשפה לפול, אבל אמרו שאכלו פלאפל. מבדיקה מהירה מול הצ'אט גיפיטי, הסתבר שהפלאפל המצרי עשוי כולו מפול. ואין בו אף לא גרגר חומוס אחד. המשפחה פשוט לא ידעה".

לא עברו מספר ימים, ושלשום טיפלה ד"ר גרודה-זוסמן במקרה נוסף. גם הפעם היה מדובר בילד כבן 8 שחזר ממצרים, וסבל גם הוא מפירוק חריף של כדוריות הדם, לאחר שאכל מהגרסה המצרית של הפלאפל.

"במקרה השני המשפחה ידעה שהילד רגיש לפול והקפידה מאוד להמנע מחשיפה למאכל", מספרת ד"ר גרודה-זוסמן. "אבל, גם הם לא ידעו שהמטעמייה שאכלו במצרים עשויה מפול. זה בדיוק מה שמפתיע. הם חשבו שנמנעו מפול, אבל בפועל אכלו מאכל שמכיל אותו בלי לדעת".

במקרה של הילד הראשון, הטיפול בו הצריך מספר ימי אשפוז, שבמהלכם ניטר הצוות הרפואי את מצבו עד להטבה. במקרה השני, הוא נאלץ לקבל מנת דם במהלך אשפוז. אחיו הצעיר, בן שנתיים, נחשף אף הוא למנה קטנה מהפלאפל, והגיע גם כן עם רמת המוגלובין נמוכה מהרגיל, אבל בשל צריכת כמות קטנה יחסית, לא הזדקק לאשפוז.