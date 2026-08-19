כמעט רשמי: עופר וינטר מודיע על הקמת מפלגה?

השלט המסתורי ( ללא )

רמז ראשון? יום אחרי סיום הפריימריז בליכוד, שלט חוצות שהוצב הבוקר (רביעי) במלון ליאונרדו פלאזה בתל אביב עורר תהיות רבות, אחרי שנכתב עליו כי "בקרוב יהיה לך למי להצביע" לצד תאריך: ה-25 באוגוסט. על פי ההערכות, ייתכן ומדובר בתאריך להכרזה על הקמת מפלגה של תת-אלוף במיל' עופר וינטר. אחת הסיבות להערכה זו מגיעה מצבע השלט, כשהתאריך צבוע בסגול - הצבע של גבעתי.

השלט בתל אביב ( ללא קרדיט )

כזכור, אמש פורסם ב-N12 כי פעיל ההסברה יוסף חדאד, שרשם לאחרונה באופן רשמי מפלגה חדשה בשם "ישראל אמיצה", נמצא במגעים מתקדמים לחיבור פוליטי עם וינטר ועם האם השכולה ללי דרעי. לפי הדיווח, השלושה פועלים בשבועות האחרונים על גיבוש הסכם לריצה משותפת.

עוד באותו נושא "תרחיש הבלהות": מפלגה של וינטר תחזק דווקא את גוש השינוי חדשות סרוגים

עוד עולה מהדיווח כי כחלק מהטקטיקה של הגורמים המעורבים, במידה והמהלך יבשיל ויגיע לכדי הסכמות סופיות, ההודעה הרשמית על החיבור תצא רק ברגע האחרון שלפני סגירת הרשימות. המטרה מאחורי מהלך זה היא לצמצם ככל הניתן לחצים פוליטיים צפויים, בין היתר מצדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.