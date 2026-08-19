עמית סגל מאבד את זה: "טינופת אובססיבי ושקרן" 

עמית סגל ( הדס פרוש/פלאש90 )

הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, תקף בחריפות את עמיד מנדלבאום לאחר שהאחרון פירט על חייו האישיים ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר).

השיח התחיל כאשר צייצן אחר כתב: "היום גיליתי כמה עמית סגל מרוויח לחודש ומאז כל מה שאני עושה זה לדמיין מה הייתי קונה בכסף הזה". מנדלבאום השיב לגולש: "אם זה מנחם אותך מה שהוא עושה זה גר בבית לא גדול ברחוב לידנו, מגדל ילדים קטנים ותקוע בשבתות בגן שעשועים עמוס ומלא ילדים עם עוד עשרות זוגות צעירים ממנו בעשור (ראיתי את זה במו עיניי בשבת האחרונה).

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סגל ככל הנראה זעם על כך והגיב: "‏הטיפוס האובססיבי הזה עבר לטענתו לגור בשכנות אליי. במקום לטפח לו חיים, הוא עסוק בלהציץ ולתעד.

‏להלן דעתי: לגדל ילדים קטנים זה נהדר, להיות איתם בשבתות בגן שעשועים בירושלים זה לא ״להיתקע״ אלא דבר נפלא. אני גם ממליץ על הרבה ילדים, ובכלל רצוי בגיל מאוחר. מניח לרגע בצד את זה שבשבת האחרונה הייתי בדולומיטים כך שיש כאן גם עניין עם הזיות".

‏עוד הוסיף סגל: "כמה עצוב להיות לואו לייף שחושב שלגדל ילדים זה להיתקע איתם, וכמה עצוב להיות ילד של אבא שלא מתעניין בך בזמן הפנוי היחיד בשבוע, ובמקום זה מלכסן מבטים באובססיה לשכניו ורץ לדווח על זה בטוויטר".

גולשים נוספים ברשת ניסו להסביר לסגל שלא היתה למנדלבאום כוונה רעה, סגל מצידו הגיש: "מדובר בטינופת אובססיסי וגם שקרן, יש גבול לכל תעלול".