ברוך דיין האמת: שמואל חרל"פ הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: איש העסקים, המשקיע והפילנתרופ ד"ר שמואל חרל"פ הלך לעולמו בגיל 82.
חרל"פ, שסחר בענף הרכב וההייטק והפך לאחד מאנשי העסקים המשפיעים בישראל, מונה בשנת 1982 ליו"ר חברת "כלמוביל", אותה הקים אביו. תחת הנהגתו הפכה החברה ליבואנית הרכב המובילה בישראל, כשהיא מרחיבה את פעילותה מייבוא מרצדס גם לייבוא מותגי ענק כמו מיצובישי ויונדאי, והגיעה לנתח של כ-20% משוק הרכב המקומי.
במקביל לפעילותו בענף הרכב, היה חרל"פ משקיע מוביל בחברות הזנק ישראליות. השקעתו הבולטת ביותר הייתה בחברת "מובילאיי", אשר מכירתה לחברת אינטל הניבה לו ולחברתו שווי של למעלה ממיליארד דולר. בהמשך השקיע בחברות טכנולוגיה ורפואה נוספות, בהן "אורקם" ו"אייר וי.אי.וי".
בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת הרווארד, חרל"פ אף שימש בעברו כמרצה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים.
לצד ההצלחה העסקית, נודע חרל"פ בפעילותו הפילנתרופית הנרחבת. בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, תרמו בני הזוג חרל"פ 120 כלי רכב לתושבי קיבוצי העוטף ניר עוז, נחל עוז, בארי וכפר עזה. שנה לאחר מכן, תרמו סכום עתק של 180 מיליון דולר להקמת מרכז הלב והמוח החדש בבית החולים בילינסון.