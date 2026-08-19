ברוך דיין האמת: שמואל חרל"פ הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: איש העסקים, המשקיע והפילנתרופ ד"ר שמואל חרל"פ הלך לעולמו בגיל 82.

חרל"פ, שסחר בענף הרכב וההייטק והפך לאחד מאנשי העסקים המשפיעים בישראל, מונה בשנת 1982 ליו"ר חברת "כלמוביל", אותה הקים אביו. תחת הנהגתו הפכה החברה ליבואנית הרכב המובילה בישראל, כשהיא מרחיבה את פעילותה מייבוא מרצדס גם לייבוא מותגי ענק כמו מיצובישי ויונדאי, והגיעה לנתח של כ-20% משוק הרכב המקומי.

במקביל לפעילותו בענף הרכב, היה חרל"פ משקיע מוביל בחברות הזנק ישראליות. השקעתו הבולטת ביותר הייתה בחברת "מובילאיי", אשר מכירתה לחברת אינטל הניבה לו ולחברתו שווי של למעלה ממיליארד דולר. בהמשך השקיע בחברות טכנולוגיה ורפואה נוספות, בהן "אורקם" ו"אייר וי.אי.וי".