מפתיע: גלעד ארדן מפרגן לראש הממשלה נתניהו

השר לשעבר מהליכוד, גלעד ארדן, התייחס הבוקר (רביעי) ברדיו 103fm לתוצאות הפריימריז במפלגת הליכוד, ואף פרגן לראש הממשלה נתניהו.

"פעם ראשונה שאני למד איזה פער אדיר יש בין ראש הממשלה לסביבתו. אולי כדאי להמליץ לו לאחד שורות סביבו. כנראה שהסביבה שלו לא מייצגת אותו", אמר ארדן.

עוד הוא הוסיף: "אני חושב שניצחון מוגדר כיום אחרת. מהתבוננות ברשימה, ראש הממשלה בהחלט הצליח למזער עבורו נזקים".

יחד עם זאת הוא הוסיף: "אבל אין בשורה חדשה ברשימת הליכוד. לא רק שאין בשורה, זה מאוד נחשף ביום הפריימריז ולפני, וטלי גוטליב ציינה את זה בעצמה, מי הם הכוחות שמשפיעים היום מאוד".