רצו לנקום בנתניהו: אלו האנשים שהצילו את ניר ברקת 

ניר ברקת ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

ניר ברקת, שבשבועות האחרונים דווח בחדשות 12 כי ניסה להדיח את ראש הממשלה נתניהו אחרי ה-7 באוקטובר, סיים בפריימריז בליכוד במקום ה-16, מה שאומר שהוא נמצא במשבצת מתנדנדת האם הוא ייכנס לכנסת הבאה.

כלומר, לאחר משבצות השירונים והמחוזות, ניר ברקת ניצב במשבצת ה-24, בעוד שברוב הסקרים, הליכוד מקבלת 22-23 מנדטים. ברקת, שסומן בעבר כיורשו של נתניהו ואחד מהאנשים החזקים בליכוד, הדרדר למקום ה-16, וזאת ככל הנראה בשל מלחמה של אנשי נתניהו מאחורי הקלעים, וקריאה שלא להצביע לו. למרות זאת, מי שהצילו את ברקת מליפול למקום 32, הם חסידי גור שהתכנסו בצהרים בחשאיות והכניסו את השם שלו לרשימת המומלצים בניסיון לנקום בנתניהו, כך דיווח היום (רביעי) שלום שטיין. הנחיה היתה לתת לו 1,000 קולות וכזכור 150 קולות שהפרידו בינו לבין זאב אלקין.

עוד באותו נושא הבכיר מהליכוד מודה בגאווה: הצלחנו להפר פסק דין של בג"ץ חדשות סרוגים

עוד נזכיר כי על פי הדיווחים, ברקת ניסה בימים האחרונים להשיג תמונה עם ראש הממשלה נתניהו, בכדי להציג תמונה של פיוס - אלא שבלשכת נתניהו לא נעתרו לבקשה.