הבכיר מהליכוד מודה בגאווה: הצלחנו להפר פסק דין של בג"ץ

יצחק עמית בבית המשפט העליון ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, הוקלט כשהוא אומר שהוא גאה בסירובה של הכנסת לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, על פי החלטת בית המשפט העליון, כך דווח הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב'.

בשיחה שקיים עם פעילי ליכוד לקראת הפריימריז, סיפר על כך אוחנה: "הצלחנו להציב קו אדום לבג"ץ. יש פסק דין של בג"ץ: הכנסת תקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. יש פסק דין! ומה התשובה לפסק דין שניתן בחוסר סמכות ובניגוד לחוק? עד כאן! אמרנו להם: הכנסת אמרה את דברה, לא יהיו עוד בחירות. עוד לא הייתה כנסת שהעזה, במירכאות, להמרות את פיו של השליט העליון, בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת".

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נזכיר כי לפני כחודש, פסק בג"ץ כי יש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, נוכח "פגם מהותי בחשאיות ההצבעה" - בכך שחברי כנסת מהליכוד תיעדו את הצבעתם מאחורי הפרגוד בוידאו. בינתיים הכנסת טרם קיימה הצבעה חדשה.

מלשכת אמיר אוחנה נמסר: "לא ברור לנו מה חדש בעמדתו העקבית של יו״ר הכנסת לפיה הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה".