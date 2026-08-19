איראן שוקלת לתקוף באירופה: אלו המדינות שעלולות להיפגע

טילים באיראן. אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

מעגל התקיפות יתרחב? איראן שוקלת לתקוף יעדים צבאיים אמריקניים באירופה, זאת במידה ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ יסלים את המלחמה ויורה על תקיפות מחודשות נגד טהרן. כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי.