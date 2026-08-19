איראן שוקלת לתקוף באירופה: אלו המדינות שעלולות להיפגע

מעגל התקיפות יתרחב? איראן שוקלת לתקוף יעדים צבאיים אמריקניים באירופה, זאת במידה ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ יסלים את המלחמה ויורה על תקיפות מחודשות נגד טהרן. כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון "פייננשל טיימס" הבריטי.
לפי הדיווח, הכוחות האיראניים בחנו אפשרות לתקוף יעדים ונכסים אמריקניים בדרום מזרח אירופה - בעיקר בבולגריה, שאישרה בחודש שעבר להשתמש בבסיס חיל האוויר במדינה עבור מטוסי תדלוק אמריקניים.
גם קפריסין נכללה ברשימת היעדים האפשריים לתגובה איראנית במקרה של חידוש המלחמה. במרץ האחרון בסיס חיל האוויר הבריטי בעיר אקרוטירי נפגע מתקיפת כטב"ם, שעל פי הערכות גורמי המודיעין המערביים היה איראני - אך שוגר על ידי אחד מארגוני הפרוקסי באזור, ולא ישירות מטהרן.
עוד דווח כי איראן בוחנת גם אפשרות לתקוף כבלי סיבים אופטיים תת-ימיים במיצרי הורמוז במקרה של הסלמה נוספת. הדיווח מגיע אחרי שבשבועות האחרונים נרשמו איומים רבים מקרב בכירים איראניים על הרחבת טווח הירי ואופי התקיפות במקרה של חידוש המלחמה.