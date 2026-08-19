בדרך לקונגרס? המועמדת האנטי-ישראלית ניצחה את הבכיר היהודי

דרמה בארה"ב - ודאגה בישראל: חברת בית הנבחרים של מדינת פלורידה, אנג'י ניקסון, זכתה הלילה (בין שלישי לרביעי) בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, כשגברה על המועמד היהודי אלכס וינדמן שנחשב כפייבוריט לאורך כל הקמפיין. בתום ספירת הקולות נקבע כי ניקסון קיבלה 56 אחוז מהקולות, מול 44 בלבד לוינדמן.

ניקסון, המזוהה עם האגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, נחשבת כמבקרת חריפה של ישראל, כשזכתה לתמיכה מחברות הקונגרס ראשידה טליב ואילהאן עומאר. בעבר ניקסון טענה כי הפעולות של ישראל ברצועת עזה הן "טבח" ו"רצח עם", ובנובמבר 2023 קידמה הצעת חוק להפסקת הסיוע האמריקני לישראל.

למרות הניצחון המפתיע, הסיכוי של ניקסון בת ה-42 להגיע לסנאט לא גבוה. בבחירות האמצע היא תתמודד מול הסנאטורית הרפובליקנית אשלי מודי, שמונתה כמחליפו של מרקו רוביו אחרי שהוא עבר לתפקיד מזכיר המדינה. הפעם האחרונה שבה מועמד דמוקרטי נבחר כסנאטור של מדינת פלורידה היה ב-2012, כשהמדינה נחשבת כאחד ממעוזי הרפובליקנים הבולטים.

עם זאת, הניצחון של ניקסון מצביע על המשך ההתחזקות של השמאל הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, זאת אחרי הניצחון של זוהרן ממדאני בבחירות לראשות עירית ניו יורק וסדרה של ניצחונות למועמדים סוציאליסטיים ופרוגרסיביים בפריימריז ברחבי ארה"ב. המגמה עלולה לעורר דאגה בישראל, לאור עמדותיהם האנטי-ישראליות של רבים מחברי האגף הפרוגרסיבי במפלגה.