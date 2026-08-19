"בעקבות נתונים חדשים": המהלך של נתניהו עם הדר מוכתר

האם הדר מוכתר בדרך חזרה למערכת הפוליטית? על פי דיווח של כתבת Ynet מורן אזולאי, ייתכן שמוכתר, שפרצה לתודעה הציבורית בבחירות הקודמות כיו"ר מפלגת "צעירים בוערים" , צפויה למצוא את עצמה משוריינת באחת ממפלגות הימין.

"מסתבר שהאירוע עם הדר מוכתר לא נגמר. המסע שלה לא תם", דיווחה אזולאי. לדבריה, המהלך מתגבש בעקבות נתונים חדשים: "בימים האחרונים מסתובב סקר שלפיו היא כן יכולה להביא קהל צעיר. בעקבות הסקר הזה של סוקר מוכר, גורמים פוליטיים בודקים ברצינות אפשרות לשריין אותה באחת ממפלגות הימין".

עוד באותו נושא סקר מנדטים: נתניהו מחליף קידומת; 7 מפלגות נשארות בחוץ חדשות סרוגים

אזולאי מעריכה כי ייתכן שישנה מעורבות של צמרת הליכוד בהנעת המהלך ברקע הניסיונות למקסם את קולות הגוש: "לא אתפלא אם נתניהו ויתר עליה בליכוד אבל דואג שתישאר איפשהו בגוש".